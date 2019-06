Nemzetközi Irodalmi Fesztivált rendeznek ősszel Budapesten

"Itthon is lehet szolgálni a magyar irodalom külföldi népszerűsítésének ügyét, ha Magyarországra invitálunk olyan kiváló szerzőket, akik elősegíthetik ezt az ügyet. A PesText első évében a környező, elsősorban a visegrádi országokra fókuszálunk és meghívunk több nem magyarul író magyar szerzőt, köztük David Szalayt, Terézia Morát, Tibor Fischert és Barabási Albert László hálózatkutatót" - mondta Kollár Árpád költő, a fesztivál főszervezője.



Kitért ara, hogy mintegy száz szerző érkezik a fesztiválra, bemutatják a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) V4-es rezidens programjában részt vevő alkotókat, de érkeznek vendégek Ausztriából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból, Izraelből, Törökországból, Észak-Macedóniából is.



A sajtótájékoztatón jelen volt David Szalay magyar származású, kanadai születésű, Budapesten élő író. Mint elmondta, nyomon követi Budapest és Magyarország irodalmi életét, és jó lehetőségnek tartja a PesText célkitűzéseit. Úgy vélte, az európai irodalom sok szempontból közös hangot képvisel, ugyanakkor fontos, hogy a kevésbé előtérben lévő országokban alkotó írók művei minél szélesebb körben ismertté váljanak.



A PesText idei kiemelt témája a szabadság, ehhez magyar nyelvű pályázat is kapcsolódik. A három helyszín a PIM, az A38 hajó és a Lumen, a szervező a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) és a PIM.



Demeter Szilárd, a PIM főigazgatója kiemelte: 2020-ban elindul a Petőfi Irodalmi Ügynökség, amelynek feladata megszervezni a magyar irodalom "eddig kevésbé hatékony" fordítástámogatását és exporttevékenységét.



"Főigazgatói pályázatomban is szerepelt a nemzetközi irodalmi fesztivál ötlete, és tudtam arról, hogy Kollár Árpádék dolgoznak ezen, ezért örömmel csatlakoztunk. A PIM-hez fog tartozni a jövőben a Publishing Hungary program, a nemzetközi könyvvásárokon való részvételt mi fogjuk szervezni és koordinálni" - fejtette ki Demeter Szilárd.



A főigazgató úgy vélte, fontos lenne, hogy a közép-európai, benne a magyar irodalom ne (csak) Németországon keresztül juthasson el a nyugati piacokra. Hozzáfűzte: a PesText fontos fóruma lehet annak, hogy a közép-európai országok írószakmai szervezetei megismerjék egymás értékeit. Demeter Szilárd ennek kapcsán megemlítette, hogy az idei pozsonyi könyvvásárra, amelyen Magyarország lesz a díszvendég, kortárs szlovák és magyar költők antológiája is megjelenik szlovákul, illetve magyarul.



Pál Dániel Levente, a PIM külügyi és irodalmi exportügyi tanácsadója arról beszélt, hogy a magyar irodalomban fel kell oldani azt a frusztrációt, téves elképzelést, amely szerint magyar nyelven alkotó írónak nehéz kijutnia külföldre. Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez a tehetség mellett a kapcsolatok kiépítése is rendkívül fontos, illetve annak ismerete, mi zajlik most a világirodalomban, mi foglalkoztatja a szerzőket.



Varga Betti, a PesText egyik szervezője elmondta, hogy július 31-ig lehet jelentkezni a MISZJE magyar nyelvű irodalmi pályázatára. A beküldött írásokból egy szakmai zsűri választja ki a legjobb tizenegy munkát, majd a fődíjast, a PesText látogatói a közönségdíjasra szavazhatnak. Mindkét győztest 200 ezer-200 ezer forinttal díjazzák, a két írást lefordítják angol nyelvre és megjelentetik a fesztiválra megjelenő kiadványban.



A PesText helyszíne lesz az A38 is, ahol a felvezető, szeptember 24-i nulladik napot is tartják. Az intézmény képviseletében dr. Máriás azt fejtette ki, hogy az A38 életében az indulástól kezdve fontos szerepet játszott az irodalom, egykor Václav Havel vagy Adam Michnik is megfordult a hajón irodalmi esten.



A fesztiválon, szeptember 29-én a Lumenben fogják átadni a Műfordítók Egyesülete (MEGY) Jeromos Oroszlánja díját, amelyet a "legfordítóbarátabb" kiadó kaphat, tavaly a Magvető Kiadó vehette át az elismerést.



"Fontos számunkra a műfordítók nevének megjelenítése, munkájuk méltányos elismerése, illetve a jövő műfordító generációjának kinevelése. A PesTexten workshop is lesz fiatal műfordítóknak" - mondta Ádám Anikó, a MEGY vezetője.