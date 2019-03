Nem mindenkinek jut szép gyerekkor

Mary McCluskey: Tolakodó érzelmek

Sharon Guskin: A felejtés ideje

Garrard Conley: Eltörölt fiú

Emily M. Danforth: Cameron Post rossz nevelése

Kat és Scott egy autóbalesetben elveszítették egyetlen gyermeküket. A 17 éves fiú halála teljesen új vágányra sodorja életüket: a férfi beleveti magát az ügyvédi munkába Los Angelesben, de a felesége továbbra is inkább otthon tölti a napjait, mert nem tudja összeszedni magát a megrázkódtatás után. Halogatja a visszatérést a munkába, majd úgy dönt, inkább munkahelyet vált, de ott sem kezd el dolgozni. Gyásszal telt életükbe érkezik meg Kat egykori iskolatársa és barátnője, Sarah, aki dúsgazdag özvegyként Scott üzletfele lesz. A nő látszólag új életet hoz a családba: a férfinak remek új kapcsolatokat, a nőnek pedig egy lelki támaszt, akire bármikor számíthat és aki megpróbálja kirángatni a négy fal közül. Csakhogy a látszat csal: Sarah céltudatosan halad ördögi terve felé, és nincs hozzászokva, hogy amit eltervez, azt ne tudja végrehajtani.Noah soha nem volt átlagos kisgyerek, retteg a víztől, gyakran talál ki mesébe illő történeteket, és folyton olyan meglepő dolgokról beszél, amikről egy korabeli gyereknek fogalma sem lehetne. Egy átlagosnak tűnő napon Noah édesanyját, Janie-t az óvodából aggasztó hírrel riasztják: fia lőfegyverekről beszélt, és elmesélte, hogy a víz alá nyomták a fejét, amíg már nem kapott levegőt. Az óvoda kötelező pszichiátriai vizsgálatra küldi Noah-t, amitől anya és fia élete fenekestől felfordul. Jerome Anderson pszichiáter professzor megszállottan kutatja azokat az eseteket, amelyben gyerekek emlékeznek előző életükre. Elméleteivel, miszerint van valami a látható és a megérthető mögött, Anderson nevetség tárgyává vált kollégái közt, de nem adta fel hitét, és most úgy érzi, Noah történetében végre bizonyítékra lelt. A fiú, az anya és professzor hamarosan egy eltűnt gyerek családjánál kopogtatnak. Ha az ajtó kinyílik, minden kérdésükre választ kapnak.Az autókereskedőből lett baptista lelkész fia, Garrard Conley tizenkilenc éves korában kénytelen volt egy, az egész életét megváltoztató döntést hozni a szülei előtt. Vagy beleegyezik, hogy részt vesz egy egyház által támogatott terápiás programban, amely "kigyógyítja" a homoszexualitásból, vagy pedig elveszíti mindenét, a családját, a barátait és az Istent, akihez eddig minden nap imádkozott. A Love in Action intézményesített programja és a Biblia segítségével heteroszexuálisként, a bűnös késztetésektől megtisztulva és istenhitében erősebben kellett volna felemelkednie. Garrard azonban a borzalmas és brutális módszerek ellenére végül azt az erőt találta meg, amely a valódi énje felfedezéséhez, valamint a megbocsátáshoz és kitöréshez vezette.Amikor a tizenéves Cameron Post szülei autóbalesetben váratlanul meghalnak, a lány első, sokkoló reakciója a megkönnyebbülés. Az suhan át az agyán, hogy hála az égnek sosem fogják megtudni, mit tett pár órával korábban: a legjobb barátnőjével csókolózott a szénapadláson. Cam a szülei halálát követően a mélyen vallásos nagynénjéhez és jó szándékú, de reménytelenül régimódi nagyanyjához költözik. Tudja, hogy attól kezdve egészen más lesz az élete. A Montana állambeli Miles Cityben a túlélés két legfőbb alapszabálya: olvadj be, és hagyj békén másokat! Cam mindkettő tökéletes szakértője lesz - de az érzéseit és vágyait nem tudja magában elfojtani. Egy napon a kisvárosba költözik Coley Taylor, a gyönyörű és hibátlan cowgirl, aki az iskola legmenőbb srácának a barátnője. Coley és Cam között váratlan, intenzív barátság alakul ki, amely, úgy tűnik, akár több is lehet, mint barátság... De amikor ez már-már reális lehetőséggé válik, Cameront hideg zuhanyként éri a felismerés: csúnyán elárulták. Nagynénje drasztikus lépésre szánja el magát annak érdekében, hogy "helyrehozza" az unokahúgát - az Isteni Ígéret Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlakásos nevelőprogramjába küldi őt.