Most kiderül a Kendőzetlen igazság a Tankcspdáról - Megjelent a Liliput Hollywood

Sérelmek, élmények, üzlet, marketing, a zenélés szép és csúnya dolgai, sztorizás, három zenész együttélése útközben, öltözőben, színpadon, a magánéletben. Ilyen mély perspektívából még nem született az elmúlt harminc évben Tankcsapda kötet, amit ezúttal is Bakó Csaba jegyez.A 616 oldalas könyv túlmutat a Tankcsapda jelenségen. Kortünet – a Tankcsapda szemüvegén keresztül – a zeneiparról, ahol a szereplők posztokban, social média algoritmusokban kezdtek el élni és gondolkodni. A könyvben őszintén szó van a múltról, a három zenész megnyílt, sok éves falakat és tabukat döntögetett.

„Ellentmondást nem tűrő kijelentései, drasztikus stílusa miatt rendszeresen konfrontálódik a környezetével. Szociopátiára hajlamos, antiszociális megnyilvánulásai miatt kevesen kedvelik…"

„Belső feszültsége, a koncertek után keletkező üresség érzése kísértetiesen jelen van az életében, jóllehet a szerhasználat egyik formája sem jelent már számára megoldási alternatívát…"

„Egyik nap közvetlen, természetesnek tűnő, kedves és beszédes, máskor felszínes, érdektelen, alig van jelen a beszélgetésekben…"

Kép forrása: Tankcsapda/Facebook

A 616 oldalas kötet túlmutat a Tankcsapda jelenségen.

Nem tudtam, hogy mennyire kegyetlen ez a szakma. De szerencsére gyorsan fejlődök, kurva gyorsan tanulom meg levenni a szituációkat. Ha bármilyen közegbe bedobsz, lehet, hogy először szar vagyok, de két-három éven belül meg fogom állni a helyemet, és meghatározó tényező leszek."

Minden lépésünk tudatos. Egész egyszerűen jó a zenekar, jó, amit csinálunk, szeretik az emberek, meg jó a háttérmunka is. Ez van. Ez jól működik, és ennyi."

Tomival annak idején New Yorkban annyira összevesztünk, hogy két napig nem beszéltünk egymással."

Én úgy mondanám neked, hogy ha nagyon rossz kedvem van, mert mondjuk édesapám halálhírét kaptam öt perccel a koncert előtt, akkor értelemszerűen nem fogok ott bohóckodni."

(Részlet a TANKCSAPDA - Liliput Hollywood – A kendőzetlen igazság c. könyvből)„Sok csalódás ért Laci részéről, de szerencsére meg annyi pozitívum került a másik serpenyőbe, hogy igazából ezekkel meg tudtam birkózni. Sőt volt olyan, hogy Laci kezelési útmutatójával kapcsolatban Tomi adott nekem tanácsokat, és full hülyének néztem Tomit, hogy Laci nem ilyen. (Sidi)Kortünet – a Tankcsapda szemüvegén keresztül – a zeneiparról, ahol a szereplők posztokban, social média algoritmusokban kezdtek el élni és gondolkodni. A siker könnyen jön, és azonnal megy, ha nem, akkor is hamar a múltba vész, mert kell az újabb adrenalinlöket.(Fejes)Ilyen körülmények között kellett a Tankcsapdának is sok év rutinját újra gondolni és a régi beidegződéseket eldobni azért, hogy talpon maradjon.(Fejes)Éppen ezért volt nehéz helyzetben a szerző.A súlyos témák mellett, maradjon felület a könnyed, szórakoztató soroknak is, a végén pedig, a kendőzetlen, zavartalan gondolatok ellenére kiderüljön, hogy egymásról is lehet őszinte véleményt alkotni úgy, hogy utánanem hullik darabokra sértődötten a zenekar.(Sidi)(Lukács)Ezt a korszakot dolgozza fel a „Liliput Hollywood" című könyv, de ez a sztori természetesen a kötet lezárása után is megy tovább az életben.Egy biztos, aki mindezt egyben elolvassa, és a végén leteszi a polcra, később más szemszögből, más perspektívából és már érettebb gondolatokkal, egyenes véleménnyel várja a három zenész további történeteit. A könyv megvásárolható kizárólag a kijelölt MOL kutakon!JÖN A T30 KÖSZÍNPADOS ARÉNA TURNÉKét év után ismét látványos „körszínpad" produkcióval áll színpadra a Tankcsapda. A 2017-es Papp László Budapest Sportaréna, valamint a debreceni Főnix Csarnok koncertek sikere után a 30 éves jubileumi évben izgalmas turnéra készül a zenekar. Év végén hat nagyváros Arénájában látható majd ez a nagyszabású produkció, melyre leginkább a megnövelt küzdőtér, és a minden oldalról egyformán látható, hallható zenekar jellemző.A korábbi körszínpados buliknál már kiderült, hogy technikailag nagyon nehéz mindezt megvalósítani. Valamennyi város, más és más technikai felkészültséget igényel és jóval több háttérmunkát. A hat helyszín építése már napokkal korábban elkezdődik és több mint százötven ember munkáját igényli. A logisztikai előkészítés, tervezés egy évvel korábban kezdődött. A középre helyezett színpados koncertek különleges testközeli élményt ígérnek egy új, látványos show-val és hús-vér rockzenével.KÖRSZÍNPADOS ARÉNA TURNÉ 2019NOVEMBER 16. GYŐR – AUDI ARÉNANOVEMBER 22. VESZPRÉM – VESZPRÉM ARÉNANOVEMBER 29. PÉCS – LAUBER DEZSŐ SPORTCSARNOKDECEMBER 07. SZOMBATHELY – ARENA SAVARIADECEMBER 14. SZEGED – VÁROSI SPORTCSARNOKDECEMBER 28. DEBRECEN – FŐNIX CSARNOK