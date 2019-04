Ma nyit a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

A magyar könyvkultúra legrangosabb nemzetközi eseménye bemutatkozási lehetőséget biztosít az íróknak, üzletkötési és szellemi fórumot a szakmának, a magyar és külföldi könyvkiadóknak, könyvkereskedőknek és könyvtárosoknak.

Képünk a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon készült. Fotó: mti

24 országból mintegy 850 vendég

A budapesti könyvfesztivál ötlete már 1990-ben felvetődött, a megrendezésről szóló együttműködési megállapodást 1993 szeptemberében írta alá a Frankfurti Könyvkiállítás és Könyvvásár Igazgatósága, valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE). Az I. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 1994. április 23-án nyílt meg a Budapest Kongresszusi Központban, az egyre fokozódó érdeklődés miatt a helyszín 2008-tól a Millenáris park lett.

Ove Knausgard Élet című regénye a könyvfesztiválra jelenik meg először magyar nyelven. Fotó: mti

A díszvendég: Ove Knausgard norvég író

Idén csaknem 400 program, több mint 150 kiállító, 24 országból mintegy 850 vendég - köztük írók, tudósok és művészek - várja a látogatókat, akik csaknem 50 ezer kötet, köztük több száz újdonság közül válogathatnak. A budapesti könyvfesztivál sajátossága, hogy az európai könyvvásárok gyakorlatától eltérően a kiállított könyvek a helyszínen meg is vásárolhatók, a Millenáris e négy nap alatt Európa legnagyobb könyvesboltjaként működik.A programok között több mint száz felolvasás, dedikálás, könyvbemutató, beszélgetés, író-olvasó találkozó, kiállítás, koncert, színházi bemutató, kiállítás, filmvetítés, képregénykészítés, gyermekprogram szerepel. A kontinens 22 országából érkező tehetséges pályakezdő prózaírók a tizenkilencedik alkalommal megrendezett Európai Elsőkönyvesek Fesztiválján mutatkozhatnak be, Magyarországot a Margó-díjas Mécs Anna képviseli. Ebben az évben is megrendezik az Európai Írótalálkozót, a külföldi íróvendégek eszmecseréjét, valamint a a Könyvtáros Klubot, a könyvtárosok szakmai fórumát. A fesztiválhoz nyolcadik alkalommal csatlakozik a Kis Könyves Éj elnevezésű rendezvény, melynek keretében mintegy harminc budapesti és vidéki független könyvesbolt szervez kulturális programokat április 26-án. A diákcsoportok számára Irodalom jelmezben címmel jelmezes vetélkedőt hirdettek. A négynapos eseménysorozat egyik leglátogatottabb helyszíne várhatóan most is a Gyermek(b)irodalom lesz, ahol a legkisebbeket a könyvek mellett egyéb színes programok - a többi közt mesemondás, bábelőadás, játszóház, gyermekfoglalkoztatók - is szórakoztatják. A program ezúttal a Millenáris felújított színházépületében, a Nemzeti Táncszínház előcsarnokában kap helyet.A díszvendéget megillető Budapest Nagydíjat a fesztivál nyitó napján adják át Karl Ove Knausgard norvég írónak, akinek a Harcom című sorozatának negyedik része, az Élet című regénye a könyvfesztiválra jelenik meg először magyar nyelven.Az elmúlt években a fesztiválon díszvendég országként mutatkozott be Csehország, Franciaország, Kanada, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Kína, Románia, a skandináv országok, 2011-ben - Magyarország uniós elnökségének tiszteletére - rendhagyó módon az Európai Unió 27 tagországa, 2014-ben Törökország, majd Szlovákia. 2015-ben a magyar könyvkultúra, a szervezett magyar könyvpiac 220 éves jubileumát ünnepelték, két éve a visegrádi együttműködésben Magyarország mellett részt vevő Csehország, Lengyelország és Szlovákia közösen mutatta be kortárs irodalmát és kultúráját, tavaly Szerbia volt a díszvendég.A könyvfesztivál eddigi díszvendégei, illetve az 1995-ben alapított Budapest Nagydíjjal kitüntetett írói, költői: 1995 - az osztrák Ernst Jandl; 1996 - a magyar születésű izraeli Ephraim Kishon (Kishont Ferenc); 1997 - a Nobel-díjas Kertész Imre; 1998 - az indiai születésű angol Salman Rushdie; 1999 - az orosz Viktor Jerofejev; 2000 - a lengyel Slawomir Mrozek; 2001 - a francia Robert Merle; 2002 - az angol Lawrence Norfolk; 2003 - a Nobel-díjas perui Mario Vargas Llosa; 2004 - a Nobel-díjas német Günter Grass; 2005 - a brazil Paulo Coelho; 2006 - a spanyol Jorge Semprún; 2007 - az olasz Umberto Eco; 2008 - az amerikai Bret Easton Ellis; 2009 - az orosz Ljudmila Ulickaja; 2010 - az izraeli Ámosz Oz; 2011 - a svéd Per Olov Enquist; 2012 - az olasz Claudio Magris; 2013 - a francia Michel Houellebecq; 2014 - a finn Sofi Oksanen; 2015 - az amerikai Jonathan Franzen; 2016 - a norvég Jostein Gaarder; 2017 - a Nobel-díjas török Orhan Pamuk; 2018 - Daniel Kehlmann német író voltak.