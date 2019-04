Kalapács alatt Vincent van Gogh revolvere

A holland festőművész 1887-ben festett önarcképe a Rijksmuseumban (Rijksmuseum Amsterdam), Hollandia nemzeti múzeumában. Fotó: mti

Először 2012-ben mutatták be a nyilvánosságnak, amikor könyv jelent meg a felfedezéséről Alain Rohan tollából. 2016-ban kiállították az amszterdami Van Gogh Múzeumban egy, a holland festő tébolyának okait firtató tárlaton.

Felix Rey Vincent van Gogh orvosának kézzel írott levele a festő levágott füléről. (MTI/EPA/Robin Van Lonkhuijsen)

Az amszterdami Van Gogh Múzeum egyik üvegvitrinében látható a fegyver, amellyel a feltételezések szerint Vincent van Gogh holland impresszionista festőművész szíven lőtte magát 1890. július 27-én a franciaországi Auvers-sur-Oise-ben. (MTI/EPA/Robin Van Lonkhuijsen)

Amikor van Gogh 1890. július 27-én meglőtte magát, még vissza tudott vánszorogni abba a fogadóba, ahol annak idején lakott, ám 30 órával később belehalt sérüléseibe. A fegyvert akkor nem találták meg. 1965-ben azonban egy földjét művelő gazda egy 7 milliméteres revolverre bukkant azon a mezőn, ahol a festő halálosan megsebesítette magát. A korrózió mértékéből a szakemberek arra következtettek, hogy a fegyvert 50-60 éve rejthette a föld.A revolver korlátozott tűzereje magyarázatot ad arra, hogy a közelről leadott lövés miért pattant meg van Gogh bordáján. A golyó lefelé pattant és túl mélyen hatolt be a festőművész testébe ahhoz, hogy kockázat nélkül el lehetett volna távolítani, ezért halt bele a lövésbe 30 órával később.Felfedezése után a revolvert átadták az auvers-sur-oise-i Ravoux fogadó tulajdonosának, az egyes szakértők által "a művészettörténet leghíresebb fegyverének" tartott revolver azóta is a család tulajdonában maradt.Amerikai kutatók 2011-ben azzal álltak elő, hogy van Gogh nem is lett öngyilkos, a festőt véletlenül találta el egy golyó, amikor fiatalok a revolverrel játszottak a mezőn. Valószínűleg sosem tudják kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ez a fegyver sebezte halálra a híres festőt, szakértők szerint azonban erős érvek szólnak amellett, hogy a revolvernek köze van Vincent van Gogh halálához, bárhogy is történt az.