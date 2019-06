József Attila-mellszobrot avattak a Ferencvárosban

Fotók: MTI

József Attila-mellszobrot avattak Budapesten, a IX. kerületben, a költő egykori lakóhelye közelében, a Ferenc téren.Pintér Attila bronzból készült alkotását Tarlós István főpolgármester, Bácskai János, Ferencváros polgármestere és Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szóvivője avatta fel a Ferencvárosban."József Attila életének színtere kulturális örökségünk kitörölhetetlen része. Emlékezni róla, ápolni, megismertetni mulaszthatatlan kötelességünk" - hangsúlyozta köszöntőjében Tarlós István.A főpolgármester szavai szerint a költő megjelenítése a téren visszavisz a múltba, felejthetetlen alakja mint néma szemtanú jelenik meg a megváltozott élettérben, a szobornál elidőzve, a megtört arcot fürkészve ma is eleven jelenik meg a múlt súlyos öröksége.Mint mondta, Pintér Attila műalkotása érzékenyen megmintázott mű, amely hűen adja vissza a költő nélkülözésekkel teli alkotóéletének lényegét, akinek a nyomor, kilátástalanság, kiszolgáltatottság kitörölhetetlen nyomokat hagyott szinte minden alkotásán. "A portré egyszerű, letisztult eszközökkel, mégis árnyaltan mutatja be a szelíd arcon az emberi szenvedés letörölhetetlen nyomait" - fogalmazott Tarlós István.Bácskai János, Ferencváros polgármestere arról beszélt, hogy József Attila De szeretnék gazdag lenni... kezdetű verse szinte bizonyosan a Ferenc tér 11-es számú ház 3. emeletén született, ez volt a család első otthona, ahol éveken át laktak. Beszélt arról is, hogy szintén ebben a házban írta József Attila Jelen, múlt, jövő című szonettjét.Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke köszönetet mondott a főpolgármesternek és a kerület polgármesterének azért, hogy felkarolták a Nemzeti Alapítvány és az Anyanyelvápolók Szövetségének kezdeményezését, melynek eredményeként felavathatták a költő mellszobrát.Mint felidézte, gyermekkorában Külső-Ferencvárosban szinte mindenki számon tartotta, hogy ott lakott az élő legenda, "a mi költőnk, a mamával és két nővérével, háziurak notórius kilakoltatottjaiként, örökös harcban a napi betevőért, mint oly sokan errefelé". Hozzátette: nagyot változott, újjászületett a városrész, ahol otthonra lelt Pintér Attila alkotása. A mellszobor "gyöngéden megformált vonásait szemlélve egy nehéz sorsú költőzseni örök gyermeki lelkéhez juthatunk közelebb, amely lélek nem bírta el egyszerre az élet és a betegség terheit" - mondta Juhász Judit.