II. Miklós, az alkalmatlan cár

II. Miklós egyrészt modern ember volt, másrészt mintha a XVI. században maradt volna – nyilatkozta lapunknak Dalos György, akinek nemrég jelent meg könyve az utolsó cárról, aki ma 102 éve mondott le a trónról.

Beprogramozott bukás

– Inkább aggaszt, hogy olyan emberek kerültek a középpontba, akik nem tudták megoldani a társadalom döntő kérdéseit. Ennek persze különböző okai voltak. II. Miklós cár jóindulata dacára alkalmatlan volt az uralkodói szerepre, Gorbacsov pedig merő jó szándékból ugyan, de egy állam szétesésénél segédkezett.– Én nem akarok kifejezetten tudományos műveket írni. E tekintetben Stefan Zweig a példaképem, akinek a nevéhez sok történelmi életrajz fűződik, és ő pont azt tette, amit a tudósok ritkán, s ami a római történetírókra is jellemző volt: megpróbálta elmesélni a történelmet.– Személyisége ehhez volt elég. A rendszerbe szinte be volt programozva a bukás, mert a hivatalos felfogás szerint a cár Isten kegyelméből uralkodott. Hatalma így elvileg korlátlan volt, és nem tartozott beszámolással senkinek. Egy zsarnok végigcsinálta volna ezt, II. Miklós viszont tétova, neurotikus és alapvetően melankolikus emberként semmi másra nem volt képes, mint amit a helyzet diktált, vagy amit rossz vagy jó tanácsadói mondtak neki. A problémát maga Oroszország jelentette, ahol együtt éltek a feudális struktúrák, az Isten kegyelméből való világ a modernitással. Mi sem jellemzőbb erre, mint hogy a Téli Palota telefonközpontját az Ericsson svéd cég készítette, a cár autózott, ismerte a repülőt, filmeket nézett, fotózott. Egyrészről modern ember volt, másrészről mintha a XVI. században maradt volna.– A Japán elleni háborúról már kitörése előtt tudni lehetett, hogy Oroszország elveszíti, ezt bármely értelmes katona megmondhatta volna. Ebben óriási II. Miklós felelőssége: olyan döntéseket hozott, amelyekről senkit nem kérdezett meg, s nem vette figyelembe, ha valaki – például sógora, Alekszandr nagyherceg – olyat mondott, ami nem tetszett neki.– Azért, mert a háború kínai és koreai területen zajlott, amire az orosz hadsereg logisztikailag nem volt felkészülve. Emellett a besorozott parasztok nem értették, miért kell harcolniuk egy olyan ország ellen, amely tízezer kilométerre van az otthonaiktól. Az sem segített, hogy a két legfőbb orosz katonai vezető egymással versengett, miközben a két főhadiszállás hatszáz kilométerre volt egymástól.– Oroszországnak semmiféle érdeke nem fűződött ahhoz, hogy részt vegyen benne. A Szerb Királysághoz ugyan testvéri, pánszláv szálak kötötték, de a Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös meggyilkolása után kialakult helyzetben inkább csak azért kényszerült a háborúba, mert szövetségi szerződés kötötte Angliához és Franciaországhoz. A kirobbantásban persze mindenki bűnös volt valamennyire, de főbűnösnek az Osztrák–Magyar Monarchia, Németország és Anglia tekinthető; az utóbbi azért, mert az utolsó percig nem nyilatkozott arról, mit tenne német hadba lépés esetén. A cár ekkor a hadvezetés vak eszközeként teljesen alkalmatlan volt arra a szerepre, amire elődei még igen, hogy a hadsereg fővezére legyen. Oroszország hasonló problémákkal küzdött, mint Japán ellen, a fegyverutánpótlást például 1915 végéig nem sikerült megoldania. A katonai szervezet és az anyagi háttér is gyengének bizonyult.– Egy uralkodó mindig felelős azért, ha a palotája előtt vér folyik. II. Miklós politikai felelőssége nem tagadható, mert azon a napon szándékosan nem tartózkodott a palotában. Másrészről viszont a jelző túlzás, főleg a szovjethatalom részéről, amely nem nagyon számolt az emberéletekkel, és amelynek az áldozatszáma összehasonlíthatatlanul nagyobb volt. A cár felelőssége egyébként a véres vasárnap esetében nem is abban rejlett, amit tett, hanem amit nem tett. Meg kellett volna jelennie az erkélyen, mert az ellene tüntetők az ő arcképével és ikonokkal a kezükben érkeztek, és békések voltak.

A kötetet egy német kiadó, amelynek házi szerzője vagyok, rendelte meg tőlem. Előtte persze megkérdezték, hogy érdekel-e a téma.

Elkerülhető hibák

– Igen. Részben ez is összefüggött az Isten kegyelméből uralkodó cár doktrínájával. Raszputyint Alekszej cárevics betegsége kötötte a cári családhoz – az ő imáitól várták a trónörökös gyógyulását. A betegség Angliából érkezett a dinasztiához. Viktória brit királynőnél – aki II. Miklós feleségének anyai nagyanyja volt – diagnosztizálták először, de ennek az angol belpolitikára az égvilágon semmi hatása nem volt, mert a brit korona nem rendelkezett olyan kiterjedt jogokkal, mint az orosz. Ott lehetetlen lett volna, hogy az uralkodó környezetéből bárki akkora befolyásra tegyen szert, mint Raszputyin. És itt fonódik össze a cár személyes tragédiája az orosz népével, ugyanis Alekszej cárevics vérzékenysége hiszterizálta a családot. A sztarec – aki többé-kevésbé írástudatlan, műveletlen, bár nem ostoba parasztember volt – messzemenően kihasználta azt az előnyt, amit a cárné folyamatos félelme jelentett fia megújuló vérzékenységi rohamai miatt.– Több hibát elkerülhetett volna, például nem kellett volna elvállalnia a fővezérséget. A forradalom már 1916 végén, 1917 elején érlelődött, de az még demokratikus forradalom volt, amely II. Miklós bukását akarta, és eleinte még a monarchia elvét is elfogadta. Miklós a feszült helyzetben, 1917. február végén azt a végzetes döntést hozta, hogy a harcoló csapatokhoz utazik; amint elhagyta Pétervárt, elszigetelődött. Amikor az Állami Duma tagjai felkérték, hogy mondjon le, ő megkérdezte az öt frontparancsnokot, akik közül négyen a lemondását javasolták. De kinek a javára mondhat le egy Isten kegyelméből való uralkodó? Az orvosokkal való konzultáció után kiderült, hogy Alekszej javára nem, mert betegsége miatt kétségesnek tűnt, hogy valaha képes lesz-e az uralkodásra. Öccsét, Mihailt választotta, aki azonban csak akkor lett volna hajlandó elfogadni a trónt, ha alkotmányozó gyűlés kéri fel rá. Ezáltal hatalmi űr jött létre. Mire II. Miklós a főhadiszállásról visszaindult Pétervárra, a Duma emberei már közölték vele, hogy tekintse magát letartóztatottnak.

Azzal mindenki tisztában volt, hogy miért kellett háborúzni a franciák ellen Napóleon idején vagy a krími háborúban az angolok ellen – de hogy Japán mit keres az ellenségek között?

Fotó: (MTI/EPA/Armando Babani)

Kivégzés ítélet nélkül

– A bukást rossz döntések sorozata okozta egy rossz rendszeren belül. Ha végső soron minden egy embertől, a cártól függ, az rendkívül megnöveli a hibaszázalékot. Oroszországban nem volt kontroll. Ettől függetlenül az első világháborúban három másik monarchia is megbukott: a német, az oszmán és az osztrák–magyar.– Az első hónapokban nem érezték magukat nagy veszélyben, mert az ideiglenes kormány és vezetője, Kerenszkij, az igazságügy-miniszter személyesen védelmébe vette őket. Eredetileg ki akarta menteni őket Angliába, ami a briteken, személyesen V. Györgyön hiúsult meg, aki tartott bukott unokafivérének befogadásától. Félni akkor kezdtek, amikor Kerenszkij a megígért Krím helyett Tobolszkba szállíttatta őket egy vöröskeresztesnek álcázott vonaton, mert Petrográdon már nem tudta szavatolni a biztonságukat. Legkésőbb akkor kellett rájönniük, hogy sorsuk meg van pecsételve. Miklós amúgy is babonás volt: Jób napján született, és fatalista módon úgy gondolta, élete nem végződhet jól.– A bolsevikok 1917. novemberi hatalomátvétele után az új kormány pert készített elő ellenük a francia forradalom mintájára, ahol XVI. Lajost és feleségét, Mária Antoinette-et is bíróság elé állították, majd kivégezték. II. Miklós és felesége ítélete sem lett volna más. A pert Moszkvában akarták lefolytatni, de a család odaszállítása nehézségekbe ütközött az időközben kitört polgárháború miatt. Ezért határozott úgy a bolsevik vezetés, hogy enélkül végez a Romanovokkal, mégpedig nemcsak a cári párral, hanem a gyermekekkel is. A barbár döntést Jakov Szverdlov, a formális államfő hozta meg, aki azonban Lenin egyetértése nélkül biztosan nem cselekedett volna így.