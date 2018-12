Idegenek találkoznak

André Aciman: Nyolc fehér éjszaka (Athenaeum Kiadó, 2018)

Anna Gavalda: Együtt lehetnénk (Magvető Kiadó, 2018)

Eimear McBride: Kisbohémek (Athenaeum Kiadó, 2018)

Francis G. Turner: Nincs szó, legfeljebb dallam (magánkiadás, 2018)

Catherine Ryan Hyde: Vigyél magaddal (Alexandra Kiadó, 2018)

Tavaly ősszel indult hatalmas, Oscar-díjjal is együtt járó hódító útjára André Aciman 2007-es, Szólíts a neveden című regényének a filmadaptációja, amely miatt itthon is megismerhettük az Egyiptomban született és felnőtt, amerikai állampolgárságú írót. Második könyve három évvel később jelent meg angolul: a Nyolc fehér éjszaka Rácz Judit fordításában, az Athenaeum Kiadó gondozásában látott most napvilágot hazánkban. Az egyszerre metszően éles és lágyan romantikus történetben egy húszas éveiben járó férfi egy karácsonyi partin ismeretlen nővel találkozik össze, aki csupán annyit mond neki: Clara vagyok. Ettől kezdve aztán hét napon át minden este randevúznak ugyanabban a moziban, kapcsolatuk pedig fokozatosan alakul a feszültség, a remény és a bizalmatlanság markáns irányvonalai mentén. Aciman regényéről a Washington Post kritikája főként az írásmód szépségét és a szenvedélyek tisztaságát emeli ki; a Nyolc fehér éjszaka két idegen ember találkozása, akik örökre megváltoztatják a másik életét.Hatodik kiadását érte meg idén ősszel Anna Gavalda 2005-ös regénye, az Együtt lehetnénk, amelyből két évvel később sikeres filmadaptáció is készült Audrey Tautou főszereplésével, Egyedül nem megy címmel. A francia írónő – aki irodalmi berobbanása előtt egy katolikus gimnáziumban tanított nyelvtant – csak annyit akart elérni, hogy valaki minősítse az írásait, ehhez képest azonban mára bestsellerek fűződnek a nevéhez. Regényében az élet sodrába beilleszkedni képtelen, magányos emberek keresztezik egymás útjait, hogy a végén mindannyian változást hozzanak a másik sorsában: egy ügyefogyott, dadogós fiatal arisztokrata, egy anorexiás festőnő, egy zseniális, ám morcos szakács, valamint az életből kifelé tartó, emlékeibe visszavonuló nagymama. A történet során hatalmas párizsi lakásba ugyanúgy bepillanthatunk, mint vidéki házacskába, vagy éppen elegáns, nyüzsgő éttermi konyhába, s a lapokon olyan lüktető-fakó varázs vonul véges-végig, amely hol könnyed, hol megrázó erővel szippantja magába az olvasót.Eimear McBride második regénye a többnyire margón kallódó művészek, kiútkereső bohémek világában játszódik, méghozzá erőteljes mesélőkedvvel előadott, emocionális légkörrel és jólesően egyedi stílussal felruházva. A kritikák szerint a történet képes arra, hogy újra és újra összetörje a szívet, s az ír szerzőnő ezúttal is valami „furcsát", de gyönyörűt alkotott. Két idegen találkozásának lehetünk a tanúi: egy tizennyolc éves lány ismerkedik össze egy nála majdnem két évtizeddel idősebb, ismert profi színésszel. A tapasztalatlan, naiv Eilis színinövendéknek érkezik az 1990-es évek Londonába, Camden Townba, s ott rögtön magába szippantja a nagyvárosi élet. A férfit azonban a múltjából előbújva több démon is kísérti, és bár kettőjük kapcsolata magában hordozza egymás életének gyökeres megváltoztatását, nem biztos, hogy éppen pozitív irányban. A Kisbohémek lapjain egyetlen év tabuktól mentes krónikáját olvashatjuk, ahol szerencsére van remény a szerelem hatalmának győztes felülemelkedésére.A szerzői álnév mögött S. Ferencz Gabriella, közgazdászból és kommunikációs tanácsadóból lett író bújik meg, aki saját bevallása szerint típusokat mutat be érdekes történetekbe ágyazva, különleges tulajdonságokkal fűszerezve. A Nincs szó, legfeljebb dallam az első regénye, amelyre tisztán igaz vélekedése: „Semmi sem olyan, amilyen, de a lényeg, hogy lehetne". Könyvében egy majdnem végzetes kimenetelű baleset és egy sorsszerű találkozás válik két idegen ember eget-földet megrengető szerelmévé. A fiatal, tehetséges újságíró Jane, valamint a negyvenes éveiben járó, karrierje csúcsán lévő karmester Benjamin élete egyetlen délelőtt alatt változik meg örökre. Véletlen megismerkedésük mindent felforgat, ami után már semmi nem lesz olyan, mint előtte volt. De végül vajon az áthidalhatatlan ellentétek vagy két mágnes egymást vonzó pólusai győzedelmeskednek? Az újonc szerző, akinek további, elkészült regényei várnak megjelenésre, könnyed, mégis elgondolkodtató stílussal örvendezteti meg az olvasókat.Angliában és Amerikában is rendszerint a bestseller-listák élén végzik Catherine Ryan Hyde regényei, novelláiért többnyire díjakat és elismeréseket söpör be, A jövő kezdete című könyvét 2000-ben meg is filmesítették. Szóval nem zsákbamacska, amit a hölgy árul, így a 2014-ben írt Vigyél magaddal is színvonalas történettel kecsegtet, amelyben igazán jó emberek a legtöbbet kihozva magukból próbálnak túlélni. Kegyetlen élethelyzet jutott az oktatásba belefásult középiskolai tanárnak: August Shroeder azonban egy kortyot sem iszik azóta, hogy tizenkilenc éves fia meghalt autóbalesetben. Minden nyarát lakókocsis csavargással tölti, idén viszont minden megváltozik: a Yellowstone-ba történő utazás során váratlan társai akadnak, két félárva, akiknek nincsen hová menniük – és bizony egyikük sem sejti, hogy a közöttük kialakuló kötelékek új irányba lökik majd életüket. Hyde 24. könyve egyszerű, ám éles prózájával a szeretet jóleső mélységeibe vezeti olvasóit történetmesélésének egyedülálló vonzerejével.