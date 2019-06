Hogy kerül a tojáspörkölt egy regénybe?

Autista gyereket nevelni nem könnyű, pláne, ha a család az édesapát is elveszíti – áll a kötet ajánlójában. A történet szerint az egyedülálló anyuka mindent megtesz, hogy megmentse fiát a betegség elhatalmasodásától, és áttérnek együtt a paleolit táplálkozásra. Főhősünk, István házvezetőnek szegődik el a családhoz, és negyven gyorstalpaló leckén át megtanulja a gyakorlatban is: hogyan lehet ezt az életmódot egyszerűen, élvezetesen, élhetően folytatni. Olyannyira, hogy ő maga is elkezd így étkezni, melyben a csinos Éva jelentős szerepet játszik.Dr. Molnár Zsolt írását Posta Reni paleohedonista receptjei gazdagítják, a modernkori regényben 37 egyszerű és finom szerepel. A szerző maga régóta a paleo életmódot gyakorolja, Posta Reniről pedig azt érdemes tudni, hogy fogyókúrás tanácsadó, mentes gasztroblogger. Hat toplistavezető szakácskönyvet írt, több mint ezer cukor-, glutén- és tejmentes receptet fejlesztett ki, több ezer embernek segített lefogyni eredményesen és tartósan az általa kifejlesztett módszerrel.A címben említett szenvedés helyett az olvasó inkább elérzékenyülést okozó sorokat kap, különlegesen meghitt hangulatot. Már egészen az elején magával ragadja az a meghatódottság, amit az autista gyermek és a házvezető megismerkedésének, egymás iránti elköteleződésének egyszerűen, mégis hatásosan megírt jelenete okoz. S aztán jönnek a növényi tejek, a pecsenyezsír, a palacsinta, az ínycsiklandozó ételek sora, s az étvágyat csak fokozzák Siményi Gergely ételfotói. Könnyű falni a regényt, pedig nem akciójelentekkel, szuperhős-tulajdonságokkal nyűgöz le.Cukor, só, lisztalternatívák és az élet fűszerei, az emberi kapcsolatok – mindezeken naplószerűen vezet végig a regény. Az életszerű hatást a fejezetek végén elhelyezett, az adott témához kapcsolódó receptek pontos leírása erősíti. Egyre jobban egymást is megfőzik a szereplők, ami persze borítékolható. Annyi más érzés felkeltése mellett azt juttatja az olvasó eszébe a mű, hogy nem véletlenül nevezzük a felemelő beszélgetéseket jóízűeknek, s az sem bűn, ha arra gondol valaki, a tojáspörköltet ő is kipróbálja. Ha csak keveseket is, de arra ösztönöz a mű, hogy kedvenc receptjeik mellé otthon a számukra kedves érzelmeiket, családi történeteiket is lejegyezzék, már megérte megjelentetni ezt a könyvet.