Gyurkovics Tamás új regénye: Migrén

Gyurkovics Tamás író Győrben nevelkedett. Fotó: Bazánth Ivola

A haláltáborok szürke zónája

Mengele kísérletei

Somogyi Péter és Tamás, egy hazakísért Spiegel-ikerpár. Fotó: USC SHOAH FOUNDATION

Csak a saját belső rend számít

– Annyiban semmiképpen, hogy egyik könyv sem feltételezi a másikat, mindegyik olvasható és érthető „magában" is. A két regénynek a keletkezéstörténete viszont közös: amikor néhány évvel ezelőtt a Mengele bőröndje című regényemhez gyűjtöttem az anyagot, rábukkantam Spiegel Ernő, a Zwillingsvater („ikrek atyja") itthon jobbára ismeretlen történetére. Az eredeti terv az volt, hogy ezt a Mengele-regényben mesélem el, de ott végül csak röviden foglalkoztam vele, hiszen tudtam, hogy önálló kötetet érdemes szentelni neki. A két könyv esetében valóban nem indokolatlan a holokausztot mint történelmi hátteret említeni, de két megjegyzést fontos ehhez is hozzáfűzni. Az egyik az, hogy mindkét regény a holokauszt utáni évtizedekről szól, vagyis arról, hogyan nézünk szembe a történelmünknek ezzel a tragikus fejezetével, vagy inkább hogyan fojtjuk el az erre való emlékezést. A másik megjegyzés pedig az, hogy mindkét regény voltaképpeni témája a bűntudat problematikája, ami minden korban, minden kultúrában érvényes. A történelem ebből a szempontból csupán hátteret szolgáltat egy általánosan emberi dilemmáról való közös gondolkodáshoz.– A könyv főhősét, Spielmannt a már említett Spiegel Ernőről mintáztam. Ő azt a kegyetlen feladatot kapta Mengelétől a táborban, hogy minden lehetséges eszközzel „tartsa a lelket" a kísérletekhez kiválogatott ikerfiúkban. Ezt az anus mundiként, a világ ülepeként is emlegetett pokoli helyen egy idő után csak egy kegyes hazugsággal tudta megtenni, azt ígérte a gyerekeknek, hogy a háború után mindannyiukat hazaviszi Magyarországra. Ennek az ígéretének végül valóban eleget tett, amiért a gyerekek egész életükben a megmentőjükként tisztelték. Neki viszont kínzó bűntudata volt, kollaboránsnak érezte magát. Ez a bűntudat pszichoszomatikus tünetekben is testet öltött, a regény valósága szerint főképp egy migrénes fejfájásban.– A haláltáborok szürke zónájáról ma még nagyon sokan nagyon keveset tudunk. A „hétköznapi" foglyok és az élet-halál urának számító SS-arisztokrácia között volt egy furcsa, kettős sorsú réteg is: közéjük tartoztak a Sonderkommando tagjai vagy a kápók, vagyis azok a foglyok, akik külön feladatot kaptak a fogvatartóiktól, ez pedig egy icipici hatalommal és szabadsággal is járt, például azzal, hogy szabadabban mozoghattak a barakkok között vagy könnyebben juthattak csempészáruhoz. A szürke zóna társadalmából volt, aki csupán élt és volt, aki visszaélt ezzel a különleges helyzetével. A táborok felszabadítása után ez utóbbiak miatt a közhangulat gyakran vált ellenségessé azokkal szemben, akik ilyen pozíciót töltöttek be. Bizonyos értelemben az én főhősöm is közéjük tartozott. Az a kettősség vonzott a történetében, hogy van valaki, akit a környezete hősnek tart, míg ő bűnösnek tekinti magát.– Spiegel Ernő 28 éves volt, amikor az ikerhúgával, Magdával együtt Auschwitz-Birkenauba hurcolták. Mengele mindkettejükön kísérletezett: a Zwillingsvater egész életében szenvedett a következményektől, tudtommal súlyos hátfájdalmai voltak.– A túlélők esetében a szakirodalom beszél egy ún. „survivor guilt syndrome"-ról, a túlélők bűntudatszindrómájáról. Ez meglehetősen általános jelenség volt a körükben. Különösen izgalmasan alakult az önmagukhoz, a saját megmaradásukhoz való viszonyuk Izraelben, ahova a háborút követően sokan alijáztak, vagyis kivándoroltak. Sokan szerintem nem gondolnánk, hogy ezeknek az embereknek az osztályrésze sokáig – egészen az Eichmann-perig – a megvetés volt. A már kint született büszke, bizonyos értelemben trauma nélküli zsidók ugyanis úgy gondolták, hogy az európai zsidók szégyent hoztak a népükre azzal, hogy „birkaként hagyták magukat a vágóhídra vezetni". Ez a közmegítélés drámai módon változik meg akkor, amikor az Eichmann-per során egy ország, illetve az egész világ szembesül a túlélők vallomásaival. A könyvem egyik fontos szála épp erről szól.– Örkény valami olyasmit mondott a Tótékról, hogy „Tóttal érzek, de az Őrnagy is én vagyok". Azt hiszem, hogy a regénybéli szereplőim igazsága és az én olvasatom sem választhatók szét egymástól mereven. Azt viszont szeretném remélni, hogy hús-vér szereplők kelnek életre a regényben, és nem én, Gyurkovics Tamás beszélek sokféle néven bár, de egyetlen, unalmas hangon.– Spielmann, a regény főszereplője egy ponton azt mondja: a bűn attól bűn, hogy tudod, hogy az. Van, amikor semmiféle külső kánonra nem számíthat az ember, csak a saját belső rendjére. A történelemben ugyanis épp az a kétségbeejtő, hogy még nagy és közösnek hitt erkölcsi parancsolatokat is felfüggeszthet a politika: időnként a „ne ölj!" tilalmára is ad magának mentességet az ember. Ezek szélsőséges történelmi pillanatok, amikor mindenki próbára tétetik, és – ne tévedjünk – a legtöbben el is buknak, pontosabban: elbukunk. A magam részéről ezért egyetlen védelmet látok a saját gyarlóságainkkal szemben, azt, hogy ilyen szélsőséges történelmi helyzetek többé ne jöhessenek létre. Ehhez pedig a szabadság szülte rend kell, közönséges nevén a demokrácia.– Igen, de sosem önkényesen, vagy a történelmi hűségre fittyet hányó módon. Spiegel Ernőből épp azért csináltam Spielmann Ernőt, hogy a történetében óhatatlanul meglévő lyukakat fikcióval tölthessem ki a regényben.– A hatvanas évek legelején lezajló Eichmann-per, illetve más nemzeti traumák, mint például a Jom Kippur-i vagy a hatnapos háború hatására Izrael lassan a közös identitás részévé tette a soát, azaz a holokausztot. A túlélőkhöz való viszonyban, akár a túlélők önmagukhoz való viszonyában már inkább találtam különbségeket, mégpedig aszerint, hogy ki hol kezdte újra az életét a háború után. Némi leegyszerűsítéssel ugyanis az mondható, hogy míg Kelet-Európában, jelesül itt, Magyarországon az elfojtás volt a legjellemzőbb attitűd, addig Izraelben a már említett „fejlődéstörténeten" megy keresztül a holokauszthoz való viszony, az Egyesült Államokban pedig kezdettől más módon viszonyul a többségi társadalom a túlélőkhöz. Ezt a három, eltérő viszonyulást igyekszik is bemutatni a regényem.– A Mengele-adaptációt sem én kezdeményeztem, nagy meglepetés és megtiszteltetés volt, hogy színpadi változat született belőle. Ahogy arról a regényről sem tudtam, úgy most a Migrénről sem tudom elképzelni, hogy színpadra alkalmazható lenne. Én mindenesetre nem is küzdök ezért, sokkal inkább szeretnék újra regényt írni.