Győri író könyve Mengeléről - az idei év egyik legjobb prózakötete

Gyurkovics Tamás könyve 2018 harmadik legjobb prózakötete a Moly.hu zsűrije szerint. Fotó: Tassy Márk

A könyvből már színpadi adaptáció is készült.

A regény második kiadása nemrég jelent meg, megyeszerte kapható a nagyobb könyvesboltokban.

Gyurkovics Tamás Győrben nőtt fel, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, a családja ma is itt él. Kapcsolata azt követően sem szakadt meg a várossal, hogy az egyetemi évek után Budapesten telepedett le.A korábban miniszterelnöki beszédíróként is dolgozó Gyurkovics több évnyi kutatómunka után írt regényt Josef Mengeléről, az auschwitz-birekanui haláltábor hírhedt orvosáról.A Mengele bőröndje című „ikerregény" két részből áll. Az első részben az író Mengele közel három évtizedes dél-amerikai bujdosásának a történetét igyekszik rekonstruálni. Ez a magyar olvasó számára nemcsak azért lehet érdekes, mert talán választ kaphat belőle arra a kínzó kérdésre, hogy vajon hogyan sikerülhetett a világ legkeresettebb háborús bűnösének évtizedeken át kereket oldania az amerikai, a német és az izraeli üldözői, valamint az amatőr nácivadászok elől, hanem olyan – itthon jobbára ismeretlen – részleteket is megtudhat belőle, mint hogy Mengele utolsó bújtatói épp magyarok voltak; Stammer Gitta pedig valószínűleg a szeretője is lett az álnéven bujkáló, és egyre paranoiásabb Mengelének.A könyv második része fikció, igaz nem a valóságtól elszakított fikció: Gyurkovics itt azzal az ötlettel játszik el, mi történt volna, ha Mengele nem ússza meg a felelősségre vonást, és a hatvanas évek elején nem Eichmannt, hanem őt fogják el a Moszad ügynökei, majd állítják bíróság elé Jeruzsálemben. Gyurkovics Tamás megírta a meg nem történt Mengele-pert is, ráadásul mindkét fejezetet egyes szám első személyben, azaz Josef Mengele nézőpontjából.Ez is hozzájárulhatott a győri író könyvének szakmai és közönségsikeréhez. Gyurkovics Tamás könyvét először a debütáló íróknak járó Margó-díj három legjobbja közé választották, időn ősszel pedig Magyarország legnagyobb olvasói közössége, a Moly.hu szakmai zsűrije a 2018 irodalmi „merítés" harmadik legjobb prózakötetének találta olyan rangos írók társaságában, mint Nádas Péter, Vida Gábor, Tompa Andrea, Szeifert Natália vagy Gerlóczy Márton.Mengele bujdosásának és képzelt perének története Bányai Gábor rendezőt is magával ragadta: színpadi adaptációt írt és monodrámát rendezett belőle, amelyet a budapesti Spirit kamaraszínházban játszanak Perjés János címszereplésével.