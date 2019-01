Feketére festett szobában írt Molnár Ferenc

Rettegett a haláltól Molnár Ferenc Valósággal behálózták a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, Molnár Ferenc (1878-1952) életét a babonái. Első színdarabját, Az ördögöt egy margitszigeti szállóban írta meg, egy kis kerti vasasztalon. A műve siker lett, így elhatározta: megveszi a szerencsét hozó asztalkát, onnantól kezdve pedig csak azon volt hajlandó alkotni. De aztán A doktor úr című darabja is óriási sikert aratott a bemutatón, ezért későbbi műveinek premierjein ugyanazt a frakkot vette fel. Az író az alkotómunkáját is szigorú szabályokhoz kötötte. Kizárólag éjjel írt, de amikor megkerülhetetlenné vált, hogy nappal dolgozzon, feketére festette a dolgozószobája falait, hogy így keltse az éjszaka illúzióját. Az író mindemellett betegesen félt a haláltól, nem olvasta a halálhíreket az újságokban, és végrendeletet sem volt hajlandó írni. Ötven csésze kávét ivott Balzac Az évente öt-hat regényt író Honoré de Balzacnak (1799-1850) óriási mennyiségű koffeinre volt szüksége ahhoz, hogy írni tudjon. Kortársai szerint a francia realista író egy nap alatt nem kevesebb mint ötven csésze kávét kortyolgatott el. Persze nem mindig, de ez lehetett az oka annak, hogy képes volt napi 16-23 órát is dolgozni egy sötét szobában, gyertyafény mellett. 18 óra magasságában ebédelt, majd lefeküdt éjfélig aludni, és folytatta a munkát. Saját bevallása szerint egyszer 48 órán keresztül írt, mindössze három óra pihenővel. Túlhajszolt életmódja viszont hamar megbosszulta magát, ugyanis már 51 éves korábban elhunyt. Meztelenül tornázott Kafka A per és Az átváltozás alkotója mindig tornával szakította meg az alkotást. Franz Kafka (1883-1924) a napját tíz perc gimnasztikával indította, majd ezt megismételte, amint végzett az írással. Kafka sokszor az egész napot átírta, de közben kivétel nélkül, mindig meztelenül tornázott. Nem volt asztala Christie-nek A krimik királynője, Agatha Christie (1896-1976) is szinte megállás nélkül alkotott, de sosem engedte meg az újságoknak, hogy olyan fotót készítsenek róla, amikor az íróasztala mögött ül. Erre elmondása szerint nyomós oka volt, ugyanis nem volt íróasztala. Agatha mindig ott állt neki gépelni, ahol éppen ihletet kapott. Leghíresebb regényét, a Gyilkosság az Orient expresszent című Poirot-történetet is a hotelszobájában írta meg, de az sem volt ritka, hogy a konyhájában vagy a hálószobájában gépelt. Homokórára kel fel Brown A Da Vinci-kód világhírű amerikai szerzője sem hétköznapi módon alkot. Az 54 éves Dan Brown ma is hajnali 4-kor leül az asztalához, amin egy antik homokórát tart: amikor a benne lévő homokszemek hatvan perc után leperegnek, az író feláll, csinál néhány fekvőtámaszt vagy fejjel lefelé lóg, ezután visszaül dolgozni. Szerinte erre azért van szükség, mert ilyenkor nemcsak a vér, hanem az ötletek is a fejébe tódulnak. Naponta százszor fésülködött Dickens Charles Dickens (1812-1870) többnyire járkálás közben hívta életre a műveit. A Twist Olivér alkotója reggel 9 és 14 óra között fel-alá mászkált otthonában, és dolgozott. Közben síri csendnek kellett honolnia a lakásban. Dickens a külsejére is görcsösen figyelt: mindig magánál tartotta a fésűjét, amivel akár naponta százszor is megfésülködött. Az elalvással is babonás volt, kizárólag észak felé fordulva tudott álomba szenderedni.