Az olasz, aki mindenben verhetetlen

Bud Spencer egy megszokott rendszer szerint élte mindennapjait.

Három egyetemre járt, hat nyelven beszélt

Király Levente 2014-ben a színész római lakásán forgatott.

Tíz órakor ette „második reggelijét"

Király Levente és Bud Spencer.

Mindig az igazság oldalán állt

Terence Hill-lel ők az egyetlen páros a világon, akiknek három évtizeden keresztül sikerült megállítani az amerikai filmek áradatát. A képen Terence Hill és Király Levente.

Többször járt Magyarországon



Tények és számok

– Feleségéhez, Maria Amatóhoz (Giuseppe Amato mozihálózat-tulajdonos lányához) 56 éven át, a haláláig hűséges volt. Három gyermekét és öt unokáját mindennél jobban szerette.

– 2016-ban hunyt el, idén lenne 90 éves.

– Bud Spencer, születési nevén Carlo Pedersoli, művésznevét egyik kedvenc sörmárkája (Bud) és színésze (Spencer Tracy) nevéből kapta.

– A filmet több mint négy éven át, öt országban, negyvenöt közremű-

ködővel forgatták.

A Piedone nyomában című portréfilmet február 28-tól vetítik a mozik. Király Levente sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Bud Spencer sokoldalú munkásságát.

A film eddig sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Bud Spencer sokoldalú munkásságát, pozitív életfilozófiáját, ami sokunknak máig példaként szolgálhat. Attól is különleges, hogy a legelső portréfilm a világon, ami a színészlegenda teljes életpályáját dolgozza fel. Bud Spencer önálló – és elmaradhatatlan társával, Terence Hill-lel közös –, kultikussá vált filmjein immár a negyedik generáció nő fel.– Elsősorban az motivált, hogy emléket állítsak a személyének, hisz mi, magyarok olyan sok mindent kaptunk tőle. Már lassan négy generáció nő fel Bud Spencer filmjein. Nemcsak legendává vált, de akkora kultusza van Magyarországon, hogy azt gondoltam, megérdemel egy filmet – mondta a rendező Király Levente.Elképesztően sokoldalú volt Bud Spencer élete, ami nem csupán a színészetben merült ki. Volt vízilabdázó, hétszeres olimpiai úszóbajnok, birkózó, autóversenyző. harminc KO-győzelemmel bokszolóként is kiemelkedő sikereket ért el. De volt rögbijátékos, feltaláló, egyetemi tanár, politikus és UNICEF-nagykövet. Zenéket szerzett, orgonán, zongorán, trombitán játszott és gitározni is tudott. Földön, vízen és levegőben is vezetett járműveket, hajóra és helikopterre is volt engedélye. Három egyetemre járt, hat nyelven beszélt. Történelemből, filozófiából verhetetlen volt. Nagyon szeretett olvasni, ez meg is látszott rajta. Imádta a gyerekeket, még gyerekruhaüzeme is volt. Mélyen vallásos keresztényként élte mindennapjait. Pozitív nápolyi habitusát tükrözi a már filozófiájává vált „futtetenne", ami azt jelenti, „legyints rá", engedd el, ne vedd a szívedre az élet apró gondjait. Ezt a sokoldalúságát igyekszik a film bemutatni, amelyet a nézők nem ismerhetnek a vászonról.Bud Spencer egy megszokott rendszer szerint élte mindennapjait. Mindig ugyanannál az újságárusnál vette az újságot, ugyanannál a benzinkútnál tankolt, csak a kedvenc nápolyi étteremébe és római kávézójába járt.– Nápolyban, a szülővárosában is forgattunk, de a felvett anyagok és családi archív felvételek mellett vannak olyan filmrészletek, vicces jelenetek is a portréfilmben, amelyek itthon már kultikussá váltak.– Színésztársa, Terence Hill egy „valódi" színész volt, aki még a forgatások szünetében is készült a soron következő szerepeire – folytatja Király Levente. – Bud Spencer viszont soha nem készült, sőt, reggel tíz órakor fogyasztotta el „második reggelijét", délben megebédelt, s míg a többiek dolgoztak és a bunyós jeleneteket forgatták, addig Bud Spencer egész egyszerűen lefeküdt aludni. Megtehette, mert ő volt Bud Spencer, aki még a rendező fölött is teljhatalommal rendelkezett és sok szempontból bele is szólhatott a forgatásokba.Filmjei sok mindent átvettek az életéből: a kábítószer-használat ellen kampányolt, UNICEF-nagykövetként egész életében jótékonykodott. A Megint dühbe jövünk című filmben árvaházaknak gyűjtenek pénzt, a Piedone-filmekben a kábítószer elleni küzdelmét láthattuk.Király Levente rendezőtől – aki már közel két évtizede az MTVA szerkesztő-riportere – azt is megtudtuk, mivel indokolható, hogy évtizedek elteltével is népszerűek az olasz színészlegenda filmjei.– Fantasztikus olasz rendezők készítették ezeket a filmeket, olyan vicces jelenetek vannak bennük, amelyek 30–40 év után is „időtállóak". És ne felejtsük el, hogy azokban az időben olyan rendszerben éltünk, hogy nem lehetett külföldre utazni, tehát a filmek kicsit rálátást adtak a világra. Amerikában, Olaszországban, Dél-Amerikában, Miamiban, Kolumbiában, Brazíliában és Spanyolországban forgatták ezeket.Fontos szerepet játszik Bud Spencer népszerűségében, hogy filmjeiben mindig az igazság oldalán állt, sosem vállalt véres jeleneteket. Mindig önmagát adta, ezért volt hiteles. Ez a nagydarab, mackós férfi rendszerint jól elverte a rosszakat és igazságot osztott. Az emberek sokszor éreznek az életükben igazságtalanságot, ezért nagyon könnyen tudtak azonosulni azzal, amit ő játszott.Jókor, jó időben találtak rá Terence Hill-lel a színészpárosra, de Bud Spencer egyedül is megállta a helyét, hiszen a Piedone-filmek is mind-mind kasszasikerrel debütáltak annak idején. Bud Spencer soha nem tanulta a színészetet, mindig önmagát adta a filmjeiben, talán emiatt is volt igazi karakter. Nem lehet véletlen, hogy már életében legendává vált.Mérhetetlenül szerette a magyarokat, vízipólós korában többször járt a Margitszigeten. Különleges népnek definiált minket, nem csak a történelmünk és a bonyolult anyanyelvünk miatt.– A magyar rajongók rendszerint elküldték neki a róla szóló újságcikkeket. Jólesett neki, hogy foglalkoznak vele. Naprakész kapcsolatban volt velünk, elmondása szerint minden egyes rajongói levelére válaszolt.