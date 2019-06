Az egykori szegedi tévés műsorvezető könyvborítójára kerül a szépségkirálynő

Ahogy Edina felhívott, azonnal igent mondtam a megkeresésre, nagyon izgalmasnak találtam a feladatot, ráadásul eddig még sosem szerepeltem könyvborítón. Igazi bakancslistás volt ez a fotózás, hiszen amellett, hogy egy ilyen nagyszerű kötet része lehetek, Szipál Péterrel volt lehetőségem dolgozni, ami rendkívül megtisztelő"

Ahogy elkezdtem írni a könyvet, azonnal Timi arca ugrott be nekem. A főszereplő elveszti az emlékeit, viszont a szépsége miatt belekeveredik a lokáléletbe, ahonnan egyszerűen nem tudják elengedni. Timiben benne van a keleti báj és az elegancia is, mégis a tekintetéből átüt a magyar attitűd"

Szipál Péter különleges fotókat készített a Miss World Hungary 2016-os győzteséről, Gelencsér Tímeáról. A szépségkirálynő igazi török fejdísszel, fátyollal, varázslatos igéző tekintettel kerül majd fel a hódmezővásárhelyi Borbás Edina - az egykori szegedi tévés műsorvezető - új könyvének borítójára. A kötetben egy már lebontott, török dzsámikkal és minaretekkel tarkított budapesti városrész, az akkori bulinegyed elevenedik meg.Élete első könyvborítós szerepléséért egzotikus szépséggé alakult át Gelencsér Tímea.A romantikus regény a századfordulós budapesti éjszakát idézi melynek főszereplője az egzotikus szépségű Szofi, aki Borbás Edina írónő elképzelései szerint kísértetiesen hasonlít Timire. A volt szépségkirálynő és Exatlon-sztár korabeli török kosztümben, fátyolban és fejdíszben állt kamera elé.Nem volt könnyű dolga, hiszen szinte csak a szemeivel tudott játszani a fotózáson, de igéző tekintete így is odavonzza mindenki érdeklődését.- mondta Gelencsér Tímea, a Miss World Hungary 2016-os győztese.Timiről a fotókat Szipál Péter (Szipál Márton fia) készítette, aki csak néhány éve tért vissza Amerikából. A művész kamerája előtt pózolt már Johnny Depp, Madonna és megannyi világsztár, de így is izgalmas kihívás volt számára a Borbás Edina írónő által megálmodott történet visszaadása.A könyv Budapest egyik elfeledett „bulinegyedét" tárja fel az olvasói számára, ahol ma már a Műegyetem épületei állnak. A cselekmény 1896-ban, a rég megsemmisült budapesti Konstantinápoly lokál negyedében zajlik. Az azóta lebontott, török dzsámikkal és minaretekkel tarkított budapesti városrész hangulatát Timi különleges fotója idézi majd meg a 21. századi olvasó számára.- nyilatkozta Borbás Edina.A hódmezővásárhelyi írónő tavaly a századforduló botrányait szőtte bele Kék Macska című romantikus regényébe, és elárulta, hogy az új kötetben is megjelenik majd Somossy Károly karaktere, aki megtanította Pestet mulatni az Első Fővárosi Orfeum és a "Konstantinápoly Budapesten" megalkotásával.Az Álomgyár kiadó gondozásában megjelenő könyv ősszel kerül a könyvesboltok polcaira.