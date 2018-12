A könyv nélkülözhetetlen mai felismeréseket fogalmaz meg a férfi-nő szövetség, a párkapcsolat és a család megalapozásához és megtartásához. Praktikus XXI. századi tudás a magánéleti boldogsághoz.

A mai embernek már mindent szabad, de nem minden használ. A korlátlan szabadság felszámolja önmagát, és rabsághoz vezet. A felelős ember úgy dönt, hogy előtte alaposan körbejárja a kérdést, keresi azt a tudást, ami az adott helyzetben konkrétan neki szól.



Bedő Imre új könyve, A megbízható férfi iránytű a „korlátlan" szabadság útvesztőjéhez, hogy nagy becsben tartott szabadságunkat meg is tudjuk őrizni férfiként és nőként, önállóan és közösen. Önálló munka, de Bedő Imre nagysikerű Férfienergia című bestsellerének eszmeiségét viszi tovább.

Vírusirtó program

Az ember saját maga legnagyobb ellenségévé válhat, ha tévesen gondolkodik önmagáról. Számos rosszindulatú gondolati „vírusprogram" kering a nagyvilágban, amelyik észrevétlenül települ be az agyunkba, és futtatja le magát. És noha innentől kezdve ezt hisszük „normálisnak", a betegség sosem lesz egészség, ezeket a vírusgócokat meg kell találni, és ki kell irtani. Ilyen vírusirtó ez a könyv.

A nemek közötti mai rossz viszony nem férfi és nő természetes állapota. Ezért a mesterségesen létrehozott helyzetért nem a Nők és nem is a Férfiak a felelősek. Ez a könyv végigviszi, hogy miként fordították egymással szembe a két nemet, és gyakorlati javaslatot tesz férfi és nő szövetségének megerősítésére. A probléma tudatosítása az első nagy lépés a gyógyulás felé.A legmodernebb tudomány sorra igazolja, amit a nagyszüleink, dédszüleink még maguktól tudtak, legfeljebb másként mondtak. Kérdéseinkkel nem kisebb tekintélyhez fordulhatunk segítségért, mint a hagyományhoz, őseink több ezer év alatt kikristályosított tudásához. Ez a könyv közérthető, 21. századi nyelvre ülteti át a helyenként talán már homályos bölcsességeket, és az olvasó felismeri, hogy mennyire igazak és alkalmazhatóak a mai modern világban is.A család az a hely, ahol az emberi erőfeszítés értelmet nyer. Mégis egyre többen nőnek fel úgy, hogy nincs előttük minta működőképes családra. Ez a könyv bemutatja, hogyan születik, és válik sikeressé egy család, ami bárki számára elérhető, akár látott rá mintát, akár nem.Őseink élete magától értetődően volt értelmes, elfogadták az ajándékaikat, igyekeztek legjobb tudásuk szerint élni, és bár nem mondták, mégis tudták, létükkel valamit hozzátettek a világhoz. A modern ember folyamatosan léte okát és értelmét keresi, valamint azt, hogy ki is ő valójában. Pedig a válasz ma is ugyanolyan kézenfekvő: Férfi és Nő örök szövetségében, annak sikeres gyakorlatában rejlik. Ez a könyv megmutatja, hogyan lehet ezt a mai viszonyok között sikeresen működtetni.