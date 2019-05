A húsvét egy gyermek szemével

Sok múlik a szülőkön

Foglalkoznunk kell a lelkünkkel is

– A legtöbb gyerek nincs vele tisztában, mert nem beszélgetnek vele ilyen dolgokról. Valószínűleg azért, mert a szülőknek nem fontos, vagy ők maguk is bizonytalanok ebben a kérdésben, és leragadnak a nyuszi és a tojás témájánál, aminek semmi köze nincs a húsvét bibliai üzenetéhez. Az a kisgyerek viszont, akit a szülei fokozatosan tanítanak a húsvét igazi üzenetére, felfogja a különbséget. Úgy látjuk, hogy a szülőkön, illetve a gyülekezeteken nagyon sok múlik. Kisebb gyermekeket nevelő szülőktől hallottuk – de mi is ezt tapasztaltuk –, hogy a gyerekeknek évről évre újra el kell mondani Jézus életének már ismert eseményeit ahhoz, hogy a valódi jelentés rögzüljön és évek alatt egyre mélyebb értelmet nyerjen.– A húsvét üzenete örömüzenet, a szabadság üzenete. Ezt kell elmondani a gyerekeknek, megértetni velük az ő nyelvükön. Elmondhatjuk nekik azt, hogy nemcsak az a rabság, amikor valamiért nem tudnak kimenni a szobájukból vagy a lakásból, mert rossz idő van vagy betegek, vagy épp büntetésből kell bent maradniuk, hanem az is, amikor a rosszaságuknak vannak a fogságában. Sokszor talán nem is tudja se a szülő, sem maga a gyerek, hogy mitől is olyan nyugtalan, szomorú. A lelki életével is foglalkoznia kell. Rá kell vezetni, hogy a rosszaságaitól, engedetlenségeitől megszabadulhat. Egyszerűen csak fel kell ismernie, majd beismernie a rosszat, amit tett és bocsánatot kérni érte. Tanítsuk meg arra, hogy nevezze néven a rosszat, amit tett és a bánatát is fejezze ki, ha valóban érzi (ha nem, akkor a szülő segítsen a belátásban szeretettel). És Jézus megszabadítja! Így átélhetik a felszabadulást, a gyógyulás örömét. Vigyázzunk arra, hogy soha ne erőltessük! A legnagyobb tanítás a gyermek számára a szülő vagy a nevelő saját példája.Gyermeknyelven így mondanánk el nekik:

„Mit ünnepel a keresztény világ húsvétkor? Jézus halálát és feltámadását. Miért fontos ez a te számodra, mindannyiunk számára? Bizonyára te is voltál már úgy, hogy valami rosszat elkövettél és nem hagyott nyugodni a dolog. Például ideges lettél a testvéredre, engedetlen voltál a szüleiddel, irigykedtél valami miatt a barátodra, rendetlen vagy lusta voltál, hazudtál stb. Jézus halála és feltámadása megoldást ad ezekre a problémáidra is. Ha belátod, megvallod bűneidet és hiszed, hogy ő megbocsát neked, akkor felszabadulsz ezeknek a nyomása alól, a rossz érzéseid terhei alól. Feltámadsz egy új életre. Minden nap újat kezdhetsz nyugodt lelkiismerettel. Ez a húsvét egyik nagy ajándéka számodra. Az, hogy neked békességed lehet, az azért lehetséges, mert Jézus vállalta helyetted a szenvedés békétlenségét, a bűneid következményét. »Békességünknek büntetése rajta van.«

Tavaszi népszokások

A filmvásznon több a brutalitás

A hernyó és a lepke példázata

Bizonyára láttál már hernyókat. Milyennek találtad őket? Némelyiknek egész szép mintája van, mégsem gondoljuk őket igazán szépnek. Sőt, vannak, akik kimondottan visszataszítónak tartják ezeket a lényeket. Főleg, ha arra gondolunk, hogy hogyan rágnak meg mindent, ami az útjukba kerül. Nem kímélik a gyümölcsfák leveleit sem. Hatalmas pusztításokat tudnak végezni. Nem véletlenül lett a hernyó a káros, bűnös, önző élet jelképe. Na és hogyan álltok azokkal az élőlényekkel, amelyek a hernyókból alakulnak ki?



Tudjátok-e, hogy mi lesz belőlük? Gyönyörű pillangó. Színeivel, kecsességével, röptével elkápráztat bennünket. Nem véletlenül lett a lepke a szabadság és az újjászületés jelképe a művészetekben.



Tudjátok-e, hogyan lesz a hernyóból pillangó? A hernyó bebábozódik és a bábban lebomlik sejtszintre, majd teljesen új szerkezetű élőlény épül fel belőle. Persze nem magától, hanem Jézus csodálatos terve és hatalma által, amit ebbe a parányi lénybe belehelyezett. Ezt a csodát a tudomány sem tudta megfejteni. Egy lényben két életforma lehetősége van elrejtve. Egy hernyó és egy pillangó. Egy káros, visszataszító és egy ártalmatlan, szép. Így van ez az embernél is (csak nem ilyen látványosan). Lehetünk önzőek, követhetünk el bűnöket, így rossz hatást gyakorlunk a környezetünkre. Amikor a szüleid megkérnek, hogy tanulj, hogy pakolj el és te csúnyán válaszolsz, nem engedelmeskedsz, pedig tudod, hogy ezeket kérés nélkül is meg kellene tenned, akkor a „hernyóformát" mutatod be. De van lehetőség a változtatásra. A „pillangólét" gyakorlására. Csak előtte egy kicsit „be kell bábozódni".



Mire gondolok? Arra, hogy el kell vonulni, elcsendesedni, a külvilág zajától, minden zavaró körülménytől távol kell lenni egy kicsit, ahogy a hernyó a bábban. Itt a csendességben Istennel kettesben lehetsz. Őszintén elbeszélgethetsz vele, kérheted őt, alakítson át. Újjászülethetsz az ő jelenlétében, az ő igéje által. Széppé, kedvessé változhatsz és gyakorolhatod a „pillangólétet" környezeted örömére és gyönyörűségére. Jézus ezt mondja: „Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek… Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek." (János evangéliuma, 8,34, 36) Te mit választasz? A szabadságot vagy a bűn rabságát? Ugye sokkal jobb szabadnak lenni? Gyakorold hát magad a jó cselekedetek szabadságában!

Gondold el, olyan ez, mintha egy barátod átvállalná a rossz tetteid következményeit. Például egy labdával betöröd a szomszéd ablakát. Erre a szomszéd mérges lesz, jóvátételt követel. A barátod pedig elvállalja a szembesítést és kifizeti a kárt. Mit éreznél? Jézus így tett veled, kifizette helyetted a tartozást a te bűneidért. Életünkből kiűzte a sötétséget, fényt árasztott ránk, a szomorúság helyett reményt hozott számunkra. Miért tette mindezt? Mert ennyire szeret! Péter apostol örömmel kiált fel, látva, érezve Isten végtelen jóságát: »Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.« Ebben a reménységben élhetsz nap mint nap. Legyél te is hálás mindezért!"– Mindegyikről külön kell beszélni nekik. El lehet mondani azt, hogy a nyuszi, a tojás, a locsolkodás népszoká-sok, nem a kereszténységhez, hanem a tavaszhoz, a termékenység tiszteletéhez kapcsolódnak. A kettőt összeegyeztetni, összekapcsolni valójában nem lehet, mert egymástól idegenek, a nyuszival, tojással kapcsolatos dolgok pogány eredetű hagyományok. A feltámadás viszont történelmi esemény, amiről az evangéliumok beszámolnak. Ez adja számunkra a reménységet az igazi megújulásra, a feltámadásra. A rossz szokásainkat levethetjük, a szeretet életelve szerint élhetünk az önzés helyett.– Nem túl elrettentő egy gyerek számára Krisztus szenvedéstörténete? Hány éves kortól „várható el", hogy a kicsi felfogja az elvont vallási tartalmát a húsvétnak?– A gyermekek számára a mesékben, a filmekben ábrázolt történések sokkal elrettentőbbek, mint a szenvedéstörténet, amit a Biblia szűkszavúan mutat be, nem részletezi Krisztus szenvedését, hanem tényszerűen közli a történteket, ellentétben a horrormesék és különösen az erőszakos filmek sokszor borzalmakat is részletező jeleneteivel. Ha pedig a gyermek meghatódik Jézusnak az önfeláldozó és vissza nem vágó szeretetén, elgondolkodik, magába mélyed. Együtt érez a Megváltóval. Ez a nemes érzelem megtisztítja a lelkét. Nekünk sem kell részletezni a szenvedéstörténetet, hanem inkább azt kiemelni, hogy ő mindezt a szenvedést értünk és helyettünk vállalta. Ő volt a bűneink hordozója, a mi büntetésünket szenvedte el. „Bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne." Ha igényeljük ezt az ingyen felkínált ajándékot, bocsánatot nyerünk vétkeinkre, megszabadulhatunk a büntetéstől. Jézus feltámadása a győzelem híre számunkra. Nem a halálé, hanem az életé a végső szó. Jézus feltámadása hirdette a világnak, hogy az Atya elfogadta az áldozatát és az ember számára van remény egy új életre, egy megtisztult, önzetlen életre.– A hernyó és a lepke szimbóluma például alkalmas arra, hogy a feltámadást és az újjászületést szemléltesse.