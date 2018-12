A boldog családokkal nem történik semmi.

A részlet Péntek Marica Bézs című könyvéből való.

Ahogy megkaptuk, amire vártunk, ismét várunk.Ha meleg van, a hideget akarjuk, ha hideg van, a nyár után ácsingózunk.Ezzel alapvetően nincs baj, csak ne felejtsük el közben megélni a várakozás örömeit. A meglepetések idejét éljük most.Belengi a titokzatosság a napjainkat, és alig várjuk, hogy kiderüljön. Csodás ünnep a karácsony, mert azok is elkezdenek szeretni, akik az elmúlt hónapokban megfeledkeztek erről.Lassan az az érzésem, boldog hétköznapokat kellene kívánnom mindannyiunknak.Ne várjunk!Ne várjuk meg, hogy szélsebesen rohanjon el mellettünk az élet, az életünk.Ne óvjuk a gyerekeinket, hogy kihagyják a rossz tapasztalatokat, tanulják csak meg a saját bőrükön, milyen az izzadságszagú munka, hogyan tegyenek különbséget jó és rossz között. Egy életre meg fogják tanulni, vagy ha nem, az az ő tapasztalásuk lesz.Amikor visszatekintünk az elmúlt éveinkre, gyakran fogalmazzuk meg, másképp cselekedtünk volna.És?Ezek is mi vagyunk. Ha önmagunknak nem adtunk mindig jótanácsot, hogyan tudhatnánk másnak?Most őszintén, ha egy hatalmas vállrándítással megállsz és tisztán végig gondolod az elmúlt évtizedeket: volt értelme bármilyen acsarkodásnak, megbecsültük eléggé azokat, akiket egy kicsit jobban szerethettünk volna? Itt az ideje.A fenyőfa is vár.Vár, hogy feldíszítsék.Mi lesz a sorsa?Kidobjuk, ha nem kell már.Ez a sorsa?Nem mindegyiké, mert amelyik állhatatosan várakozik, fészket rak rá egy madárcsalád, tavasszal megcsodáljuk a friss hajtásait, begyűjtjük dísznek a lepotyogott tobozait, beszippantjuk a fenyő illatát.Mindennek van értelme.Csak ki kell várni, hogy minden értelmet nyerjen.Arra biztatlak benneteket, úgy várjunk, hogy ne várjunk.Ne várjuk a karácsonyt, mert el fog jönni, helyette éljük meg a várakozás örömét.Ha csengetett az angyalka szenteste, gondoljuk végig, milyen örömöt okozott az odáig vezető út. S ha átadtuk a titkot, várjuk a hétköznapokat is, mert azok is csodát tartogatnak.A boldog családokkal nem történik semmi.Vannak, léteznek, élnek, szeretnek, csak úgy vannak, csak úgy léteznek, csak úgy élnek, csak úgy szeretnek.Önmagukért, bele a nagyvilágba.Várakozás nélkül.