5+1 könyv, ami nélkül nem múlhat el a nyár

Üdítő történetekkel, izgalmas rejtélyekkel és egy friss megjelenéssel nyitjuk az idei strandszezont! Tittel Kinga hamarosan megjelenő sorozatának első részével pedig zsebre vágjuk a fővárost minden titkával együtt! Nálunk mindenki megtalálja a legjobb nyári kalandokat!Egy régi faládikóban rejtőző térkép…Egy titkosírással írt üzenet…Egy tetovált nagymama, aki kiszuperált cirkuszi kocsival járja a Balaton-felvidéket…Ki ne vágyna egy duplán rejtélyes nyárra?Krisztinek és Hubának különféle kódokat és találós kérdéseket kell megfejtenie, hogy rábukkanjon a kincsre. De eközben egy valódi bűnszövetkezet is dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák és ékszerek tűnnek el mindenhonnan…Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? És sikerül-e közben leleplezniük a tolvajokat is?Nyomozz Te is velünk! Bejárjuk többek közt Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, megkeressük a mindszentkállai titkos lépcsőt és bekukkantunk Csobánc várába is…Tíz újabb szellemesen rosszmájú mese, tíz újabb elragadóan rémes szereplővelElég bátor vagy ahhoz, hogy megismerj öt rettenetes lányt és öt rosszabbnál is rosszabb fiút? Ott van például Finnyás Fajsz, aki az édességen kívül semmit nem hajlandó megenni, így aztán a zöldségek és gyümölcsök egy szép nap fellázadnak ellene. Vagy Borzadály Hildegárd, aki imádja a férgeket, és legkedvesebb szórakozása, hogy másokat ijesztget. Persze Lusta Ádit se kell félteni. Ő az, aki sosem írja meg a leckéjét, mígnem egy este, meglátogatja őt a történelem öt leggonoszabb kísértete.Ez a Te könyved! Már ha szerinted is halálosan uncsik a rendes gyerekek!Morrigan Crow legyőzte a halálos átkot, kiállta a veszélyes próbákat, és felvételt nyert a rejtélyes Csudálatos Társaságba, a titokzatos Nevermoor azonban még számtalan felfedeznivalót tartogat számára. Ám hamar rá kell jönnie, hogy nem minden varázslat a jót szolgálja.Morrigan a Társaság új tagjaként azt reméli, hogy végre igazi családra és barátokra lel. Csudákra számít, kalandokra és felfedezésekre, de kiderül, hogy a Társaság egyetlen dologgal akarja megismertetni: a Csudamívesek által elkövetett rémtettekkel. Ráadásul valaki zsarolja a társait…A világhírű sorozat második része, a Nevermoor: Morrigan Crow négy próbája című könyv folytatása téged is rabul ejt!Akinek mindig morcos a nővére, elviselhetetlenül idegesítő a padtársa, és az ég megáldotta egy sasszemű osztályfőnökkel, annak az életben maradáshoz nagy adag szerencsére van szüksége. Tom Gates eddig mindig megúszta, de vajon most is mázlija lesz? A suliban tanfelügyelő cirkál, így még kínosabb elkésni az órákról. Az osztályban elviselhetetlen bűz terjeng, és a szagnyomok Tom hátizsákjához vezetnek. Közben az Ebzombik keményen próbál a Bandacsatára, és akad pár ellendrukker is. Az már csak hab a tortán, hogy Apa sárkányt épít, hogy Tom többet legyen a friss levegőn, Anya pedig képtelen megérteni, hogy lyukas cipőben is lehet suliba járni… Még szerencse, hogy rajzolni bárhol lehet, és a házban valahol mindig lapul egy csomag karamellostya.Liz Pichon világhírű könyvsorozata bebizonyította, hogy történetet írni és rajzolni együtt a legjobb. Próbáld ki te is, lépj be Tom Gates lenyűgöző világába!Tudod-e, mi az a patina? Vajon kik voltak a huszárok? Sejted, mi volt valaha a körút és a Vígszínház helyén?A Mesélő Budapest családi útikönyv, amely akár hétköznapi közlekedés vagy épp osztálykirándulások alkalmával is élvezettel lapozgatható. Tittel Kinga fotókkal és térképekkel gazdagon illusztrált, érdekességekkel és rejtélyekkel teli könyve azokra a kérdésekre igyekszik választ adni, amelyek egy budapesti séta alatt a leggyakrabban fogalmazódnak meg a gyerekekben, ám sokszor nem tudjuk, mit feleljünk rájuk. A kötetet fogalomtár és Ki kicsoda? teszi még színesebbé és izgalmasabbá.JÖN! JÖN! JÖN!Tudod-e, honnan ered a Savanyúleves bástya elnevezés? Kíváncsi vagy, hol található Buda egyetlen megmaradt utcahídja, vagy milyen titkot rejt a pizsamacsíkos ház udvarán található japánkert?A Várnegyed titkaiból mindezt, és még rengeteg érdekességet tudhatsz meg. Ha szeretnéd megismerni fővárosunk ékszerdobozának kevésbé ismert részeit is, és a mögöttük rejlő lebilincselő történeteket, ha részt vennél egy játékos kincskeresésben, ez a könyv épp neked való!A nagysikerű Mesélő Budapest zsebkönyv-sorozatának első kötete a már ismert stílusban kalauzolja végig az olvasót a zegzugos utcákon, a várfal tetején, a királyi palota kertjében. Akár családdal, akár osztállyal, akár barátokkal indulsz útnak, vágd zsebre a Várnegyed titkait, és csodálkozz rá közös értékeinkre!