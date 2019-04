Verset mondott a három- és a nyolcvankét éves is Babóton

Nem mindennapos, hogy egy kis faluban verssel, zenével emlékeznének meg a Költészet Napjáról. Mégis így történt ez Babóton, ahol a Kultúrházban, mintegy 50 ember jelent meg, a helyi Csokonai Utca Vitézei Egyesület programján. Szakály Sándor az egyesület elnöke köszöntője után egy tíz fős Csokonai utcai szavalókórus olvasta fel Petőfi Sándor „Csokonai" című versét. Ezt követően sokan mutatták be kedvenc versüket az óvódásoktól kezdve a nyugdíjas klub tagjaiig. A legkisebb szavaló a 3 éves Szántó Zsófi és Papp Nóra volt, míg az legidősebb korosztályt Varga Jenőné képviselte a maga 82 évével.A program zárásaként - az egyik tagjával a faluhoz is kötődő - Csobogó együttes műsorát hallgathatták a megjelentek. A szekszárdi trió hazai és külföldi költők általuk megzenésített verseket mutatott be, nagy tetszést aratva. Ezt bizonyítja, hogy néhány ismertebb vers dallamát gyorsan megtanulva, a közönség is együtt énekelt a zenekarral.