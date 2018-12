Újat kell építeni a vicai kultúrház helyett

Kigyulladt és leégett a vicai kultúrház teteje címmel adtunk hírt a rábaközi tűzesetről (Kisalföld, 2018. július 30.). A tűzoltók több járművel is a helyszínre értek, de az épületet nem tudták megmenteni. A lángok az épület hátsó részében ütöttek ki, ott, ahol a helyi fiatalok által használt konditerem működött. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy végül minden odalett. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság válasza szerint a tűz keletkezéséhez vezető folyamat egyértelműen nem állapítható meg és nem bizonyítható.Bertha Zoltán, Beled alpolgármestere a Kisalföldnek elmondta: – A vicaiak központi épülete ünnepségeknek, találkozóknak, névnapoknak, születésnapoknak, idősek napjának és az év utolsó napján a szilveszteri mulatozásnak is helyet adott. Az abban tárolt berendezéseket, bútorokat nem tudták megmenteni.A közel kétszáz éves épület mindig a közösséget szolgálta. – A régi uradalomnak volt a jegyzői irodaépülete, később lakásoknak adott helyet, de működött itt iskola, sőt, még mozi is. Kihasználta a közösség, az épület hátsó részében lévő konditerem is keresett volt – emelte ki Bertha Zoltán, majd arra is kitért, hogy hosszú évek munkája van a kultúrházban:– Apránként újítgattuk. Először lecseréltük a tetőt, majd a nyílászárókat, a belső teret is rendbe tettük. A helyi ifjúsági egyesület szedte fel például a parkettát. Sokat dolgozunk rajta. Nemcsak a közösségé volt az épület, de a közösség is tett érte, így még inkább a magukénak érezték. A vicaiaknak joggal hiányzik az épület, hisz jelenleg nincs más lehetőségük az összejöveteleik lebonyolítására.– A romokhoz már nem érdemes nyúlni, újat kell építeni – tette hozzá Bertha Zoltán. Kijelentését a statikai vizsgálat is alátámasztotta. A legutóbbi beledi testületi ülésen téma volt a közösségi ház. A jövő évi tervek között szerepel az újjáépítése, persze a biztosítótól kapott kártérítést ki kell egészíteniük, amihez pályázati forrást remélnek.Júliusban leégett a vicai kultúrház teteje, az épületet nem tudják megmenteni, újat kell építeni. Fotó: Fati Ferenc