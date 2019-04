Új urnafal megépítésére van szükség Kapuváron

A kapuvári Sipőcz Imre és felesége szerint a kerítés mentén sokasodó urnaoszlopok a hamvasztásos temetések számának emelkedésére utalnak.

A Jószív Temetkezési Kft. a legutóbbi testületi ülésen beszámolt a kapuvári Szent Kereszt-köztemetőben tavaly végzett, temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről. Üzletpolitikájuk alapja továbbra is, hogy az üzemeltetési bevételeken túl a temetési szolgáltatásból származó nyereséget a temetkezési kultúra fejlesztésére fordítják.A Jószív az igazgatási feladatok ellátásán túl a temetői létesítmények, utak karbantartását és a zöldfelület kezelését végzi a Szent Kereszt-köztemetőben. A tájékoztatójukban olvasható, hogy a mintegy 36 ezer négyzetméternyi területen közel öt és fél ezer a sírhelyek, míg 121 az urnaoszlopok száma. A kimutatásuk alapján a temetőüzemeltetési bevételük 7,3 millió forint volt. Anyagköltségként 342 ezret, a szolgáltatás költségeként 2,2 millióit tüntettek fel, ennek jó részét a szemételhelyezés tette ki, amit rendszerint saját tulajdonú tehergépkocsival szállítanak el. A bérköltségek és járulékok fedezésére 5,5 milliót fordítottak. A teljes kiadásuk pedig meghaladja a 8 milliót.Dr. Ladotsy Géza, a Jószív Temetkezési Kft. ügyvezetője a sírok közötti, elöregedett fák kivágásával kapcsolatban elmondta, hogy e feladat elvégzésére keresik még a vállalkozót, majd az urnaparcellák szükségességére is kitért az ügyvezető.– Egyre jobban terjed a hamvasztásos temetések száma, ami mára meghaladja az 50 százalékot – emelte ki, s utalt a kerítés mentén egyre gyarapodó urnaoszlopokra. A szabad helyek száma viszont véges. Az urnahelyek betelte után a temető túlsó végében tudnának csak helyet biztosítani, de ennél jobb lehetőségként kínálkozik a temető szomszédságában lévő, volt ÉDÁSZ-terület, ahol jelenleg a Kapukom kft. székel.Hámori György, Kapuvár polgármestere válaszul elmondta, hogy egy sikeres pályázat révén úgy tűnik, új telephelyet biztosítanak a Kapukom kft.-nek, így felszabadulna a terület. Az urnafalak kialakítására korábban készült tervek azonban átdolgozásra várnak.– Elővesszük a terveket és közös gondolkodással lépünk ebben a témában – emelte ki a városvezető.Dr. Ladotsy Géza az urnafal megépítésében támogatásáról biztosította a városvezetést.A Szent Kereszt-köztemető kapujában találkoztunk a kapuvári Sipőcz Imrével és feleségével, akik megosztották lapunkkal véleményüket: – Mi is azzal szembesültünk, hogy egyre gyakoribb az urnás temetés, úgy látszik, megnőtt rá az igény. A zsúfolt temető bővítésében látjuk mi is a megoldást – állították egybehangzóan, majd elmondásuk szerint a sírok között több fa is vágásra érett, így egyetértenek azok kivágásával.