Új burkolatot kap a kapuvári Gárdonyi utca

Németh Géza jó hírként értékelte a kapuvári Gárdonyi utca felújítását.

Február közepén adtuk hírül, hogy nőtt az építkezési kedv Kapuváron. A 2017-es adatokhoz képest tavaly mintegy huszonöt százalékkal emelkedett a társasházi lakások építésének aránya, január végéig tíz építési telken folyt beruházás a Felsőmező utcában. Itt egyébként 12 parcellát alakított ki az önkormányzat. Az otthonok építésére további lehetőséget kínál a város. Újabb telkek kimérése céljából a képviselők ugyanis nemrégiben ismét módosították a településrendezési tervet.– Sorházas beépítésű telkek kialakítását tervezzük a volt húsgyár víztorony felőli oldalán, ami 29 családnak biztosít építkezési lehetőséget. Nagy az érdeklődés a telkek iránt – mondta el Hámori György polgármester, akitől megtudtuk, hogy a kötelező eljárási rend lefolytatása után megkezdik a közművek kiépítését és az értékesítést.A hagyományos városi ösztöndíjak mellett pályázati forrásból is támogatja a felsőoktatási hallgatókat a kapuvári városvezetés. A jelentkezés feltételeként a pályázók legalább egy fél évet már teljesítettek valamely felsőoktatási intézményben, az előző félévi tanulmányi átlaguk legalább 3-as, illetve aktívan részt vesznek Kapuvár kulturális, sport- vagy közéletében. A pályázatot kapuvári állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos hallgatók nyújthatták be, s az eredeti kiírás szerint félévenként harminc hallgatót részesítettek volna a 60 ezer forintos ösztöndíjban. A polgármester javaslatára ebben a félévben azonban 30 helyett 40 hallgató kaphat támogatást.Hámori György elmondása szerint olyan nagy számban érkeztek értékelhető pályázatok, hogy kibővítették a támogatottak körét:– Forrásátcsoportosítással végül negyven pályázót támogatunk, az ösztöndíjban részesülők a közeljövőben megkapják az értesítést – mondta a város vezetője.Közbeszerzési eljárás indításáról is döntött a plénum. Sikerrel pályáztak a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ennek keretében a Gárdonyi utca útburkolat-felújítását tervezik felszíni csapadékvíz-elvezetéssel. A kivitelezési munkákra elnyert 30 millió forintot további 10 millióval egészíti ki a város.Németh Géza a kapuvári Gárdonyi utca lakója: – 1973-ban építkeztünk, emlékeim szerint nem sokkal utána el is készült az út. Az utóbbi idők kátyúzása már nem elegendő, komplett felújítás szükséges. Volt, hogy a felgyülemlett csapadék is gondot okozott. Örömmel vettük mind az aszfaltozás, mind a csapadékvíz-elvezetés hírét – tette hozzá a kapuvári férfi.