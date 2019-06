További 5 évig szól a Rábaköz Rádió Kapuváron

Megújította egy rádió médiaszolgáltatási jogosultságát és pályázatokról is döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiatanácsa - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a grémium a szolgáltató kérésére öt évvel - 2024. szeptember 6-ig - meghosszabbította a kapuvári helyi kereskedelmi Rábaköz Rádió FM94,5 médiaszolgáltatási jogosultságát.

A médiatanács nyertesnek nyilvánította a Kisújszállás 103,2 MHz helyi rádiós frekvencia kereskedelmi használatára megindított pályázat egyedüli pályázóját, a Magyar Katolikus Rádió Alapítványt is. A frekvencián a Szent István Rádió - Kisújszállás szól majd a Szent István Rádió - Tokajjal hálózatba kapcsolódva - ismertették.A testület a Győr 88,1 MHz körzeti frekvencia közösségi használatának pályázati felhívására beérkezett ajánlatok alaki vizsgálata után mindkét pályázót - a Karc FM Média Kft.-t és a Katolikus Rádió Zrt.-t - hiánypótlásra szólította fel.Továbbá közzétette honlapján a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi rádiós frekvencia kereskedelmi használatra szánt pályázati felhívásának tervezetét, valamint kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi használatára szóló pályázati felhívások tervezeteit fogadta el Miskolc, Szentendre és Gyomaendrőd telephelyekre - írták.Kitértek arra is, a testület háromszázezer forintos bírságot szabott ki a körzeti, közösségi Karc FM Pécs szolgáltatójára, mert a rádió eltért saját megnevezésétől, a hatósági szerződésben rögzítetteknél kevesebb hírt, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámot tett közzé, és nem adott közre nemzetiségi vagy más kisebbségeknek szóló műsort sem.A Kaliber Magazint hatvanezer forint megfizetésére kötelezték, mert a médiaszabályozás tilalma ellenére olyan, civileknek szóló hirdetést tett közzé, amely egy fegyvereket forgalmazó webáruház kínálatát, áruit népszerűsítette - tették hozzá.A tanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét - köztük a szolgáltató által korábban elkövetett azonos tárgyú jogsértéseket - is figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmény adott formáját, mértékét - olvasható a közleményben.Tájékoztattak arról is, a testület idén is ötszázezer forintot ajánl fel a november 27-29-én, Kósa Ferenc emlékére megrendezendő XIX. Lakiteleki Filmszemle különdíjára. A szemlére a filmeket krónika, korkép, művelődés, portré és fikciós műsorok kategóriákban lehet nevezni október 4-éig.