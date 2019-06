Több mint hárommilliárd forintot költött intézményeire Kapuvár

A Pátzay-iskola alapításának 135. évfordulóját egy csaknem 200 milliós felújítással ünnepelhette.

A házhelyi oviban a tavalyi év adventjén egy teljesen új szárnyban köszönthették vendégeiket az ovisok. A beruházás 150 millióba került.

Mérlegen a város



Az elmúlt évtized mérlege a kapuvári intézmények felújítása vonatkozásában igencsak beszédes főösszegekkel szolgál. A Hámori György polgármester vezette két képviselőtestület döntései nyomán 2.641 millió forintos támogatásra tett szert a Hanság fővárosa. Ez a hozzáadott 455 millió forintos önrésszel kiegészítve a kapuvári intézményekben összességében 3.096 millió forint értékű beruházásokat jelentett az elmúlt évtizedben.

Nem volt egyszerű feladat. Nincs ugyanis olyan intézmény, amely ne kapott volna több tíz, esetenként százmilliós támogatást a várostól.A végső beruházási érték a rábaközi városka méreteihez képest megdöbbentő: Kapuvár csak oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeire több mint hárommilliárd forintot költött az elmúlt tíz évben.Kezdjük a sort a már állami fenntartásban lévő kórházzal. A Lumniczer Kórház angiológiai rehabilitációs központjának kialakítása 750 milliós állami támogatás mellett került 884 millió forintba, a járó beteg központ kialakítása pedig 791 milliós támogatás mellett 88 millió forint hozzáadásával érte el a 880 milliós teljes bekerülési költséget. A két fejlesztés összességében 1.763 millió forintos összköltséggel (ebből 1.541 millió támogatással) készült el és ekkor még a város fizette a felújítás 222 milliós önrészét.Az orvosi rendelők sem maradtak rekonstrukció nélkül. A házhelyi fogorvosi rendelőt a kórház és a város együtt újította fel 2018 végén, a lakótelepi rendelő pedig 36.5 millióból kapott új nyílászárókat, hőszigetelést és jutott orvosi műszerekre is. Ebből 5.5 milliót állt a város, a többit sikeres pályázatán keresztül finanszírozta.A Nyitott Kapu-Vár 2010-ben szociális központjának felújításával kezdte az évtizedet: az épület átalakítása, akadálymentesítése 96 millióba került, ebből 36 milliót az önkormányzat állt. 2017-ben 8 millióért vettek egy mikrobuszt (ezt egészében támogatásból fizették) és megtörtént a központi épületük homlokzatának felújítása 1.7 millió forintból, ezt is a város fizette. A Zöldfasor utcai épületüket pedig nemrég avatták: az épület teljes külső és belső felújításon esett át, és megtörtént az akadálymentesítés is. A beruházás összes költsége 48 millió volt, amiből a város 3 millió forintot állt. A Nyitott Kapu-Várra tehát az elmúlt 8 évben 154 milliót költöttek, ebből 40 milliót Kapuvár a költségvetéséből fedezett.A Városháza 2012-ben lett felállványozva. A teljes homlokzat-felújítás és nyílászárócsere mellett az épület új tetőt is kapott, belülre liftet építettek. 2015-ben kerültek fel a napelemek a tetőre, 2017-ben pedig az épület-lábazatot javították. A teljes felújítás így 173 millió forintba került, amiből 128 millió érkezett pályázati forrásból, a többi pedig a város büdzséjéből.A Rábaközi Művelődési Központ (RMK) 2012-től kétévente volt nagyberuházások helyszíne. A tetőszigetelés, nyílászárók, homlokzat felújítás került a legtöbbe, összesen 140 millió forintba, amiből 112 millió volt a támogatás. 2014-ben aszínházteremben folytatódtak a munkálatok, 12 milliós értékben. Ebből jutott az öntésmajori kultúrház lépcsőfelújítására is. Az RMK utóbbi nyolc évének mérlege: teljes költség 153 millió, amiből 120 millió érkezett támogatásból.A város iskolái 2011-ben 39.5 milliós pályázaton önrész nélkül intelligens oktatási eszközöket vásárolhattak és ebben az évben történt meg a Barsi ÁMK épület felújítása, homlokzat rekonstrukciója, tető- és nyílászárócseréje is 56 milliós értékben. Ebből 50 milliós volt a pályázat által biztosított rész. Az udvar burkolatát 2017-ben építhették meg 5 millió forintból, melyet a város adott, az iskola tanulói, szüleik, barátaik pedig maguk munkáját, szaktudását tették hozzá.A gimnazisták által (is) használt Kapuvári Sportcsarnok tetőszigetelése, nyílászárócseréje, fűtéskorszerűsítése és az új sportpadló fektetése az aula átalakításával 2016-2017-ben készült el 34 millió forintból: itt a városnak 14 milliót kellett hozzáadnia az elnyert összeghez.2018-ban kerültek napelemek a Széchenyi iskolára és a Berg Szakiskolára, a 36 milliós bekerülési értékből 1.5 milliót kellett csak a városnak fizetnie, és nemrég készült el a Pátzay iskola teljes energetikai felújítása is. A fűtéskorszerűsítést, vakolat felújítást, nyílászárócserét is tartalmazó teljes energetikai felújítás 188 millióba került, ebből 150 milliót nyert el pályázaton a város, a többit pedig saját költségvetéséből kellett fizetnie. Az iskolák így az elmúlt 7-8 évben 358 milliós értékű beruházásokkal gazdagodtak, amiből 293 millió érkezett pályázati támogatás formájában.Az iskolák konyhája 2017-ben esett át egy nagy felújításon 44 milliós értékben, ebből a forrásból új eszközöket is vásárolhattak. Ehhez a beruházáshoz az önkormányzatnak 4 milliót kellett hozzátennie.Az óvodák esetében is hasonló nagyságrendű korszerűsítésekre került sor. Elsőként az Arany János utcai épület homlokzat és nyílászárócseréje történt meg 32.5 milliós értékben (9.5 milliós önrésszel), aztán a gartai és lakótelepi ovikban jött hasonló technikai összetételű felújítás 89 milliós értékben, 87 milliós támogatással. 2018-ban ezekre az épületekre napelemek is kerültek 23 millió forintért, amit gyakorlatilag egészében „letakart" egy sikeres pályázat. A házhelyi ovinál egy teljesen új szárny építése történt meg 149 millióért, amiből 15 milliót fizetett a város. Az Arany János utcai óvodában tavaly, a gartai óvodában az idei évben vehették birtokukba a gyerekek azokat a műfüves kispályákat, amelyek pályázati forrásához 7,5-milliót biztosított a városi büdzsé Az óvodákra így összességében 319 milliót költött Kapuvár, amiből 35 milliót saját forrásaiból fizetett, a többit pályázaton nyerte.A bölcsődében 2013-ban bővítették a kicsik közösségi tereit, elvégezték az energetikai felújítást, ami összesen 95 millióba került és a város ebből 6 milliót állt.Kapuvár összességében 3.096 millió forintot költött el ebben az évtizedben, 2010 óta intézményeire, amiből 455 millió forintot saját büdzséjéből, 2.641 milliót pedig sikeres pályázat révén kerített elő.