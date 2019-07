Tizenhárom település osztozik 187 millión

Végre lecserélhetik az 1934-ben felhelyezett cserepeket a rábakecöli plébánia épületén. A képen Gacs Mihály plébános.

Az egyházi közösségi terek fejlesztésére írtak ki pályázatot a Magyar Falu Programban. A vissza nem térítendő hazai forrás használaton kívüli épületek, úgymint plébánia, parókia, közösségi ház, valamint imaház felújítására volt igényelhető. Emellett a pénzt közösségszervező foglalkoztatására és programszervezésre is lehívhatták. A Rábaköz tizenhárom településének beadványa kapott pozitív bírálatot s összesen közel 187 millió forintot.A szili katolikus egyházközség 4,5 milliót, míg a rábakecöli 4,7 milliót tudhat magáénak. Előbbi községben nyílászárókat cserélnek a plébánián, Rábakecölben pedig az 1934-ben épült tető kap új cserepeket.A pályázaton sikerrel indult az acsalagi és bősárkányi katolikus egyházközség is. Egy-egy közösségszervezőt alkalmazhatnak a megítélt támogatásból, 2,8–2,8 millióból, akárcsak Maglóca, ahol három programmal is kiegészül a felhasználás. Itt az összeg is magasabb, 7,8 millióból a kívül megújult maglócai templom szeptember 15-i felszentelésére, a jövőre 800 éves falu évfordulójára és a dr. Kövér Fidél szerzetesnek emléket állító konferenciára költik a pénzt.A Beledi Evangélikus Egyházközség részéről a pályázat kiírójának visszajelzése után tudják majd meg, mire használhatják fel az elnyert 19,5 millió forintot. A beadványban a gyülekezeti ház felújítására, játszótérre, programokra és közösségszervező bérére igényeltek forrást.A bogyoszlói katolikus egyházközség majd 14 milliójából többek között a plébániafelújításra, vendégszoba, közösségi tér és vizesblokk kialakítására is futja majd.Szanyban programszervezést és a római katolikus plébánia rendbetételét célozták meg, ami magában foglalja a plébánoslakás megújulását, iroda és közösségi tér kialakítását. Ehhez jelentős összeggel, mintegy 20 millióval járul hozzá a Magyar Falu Program.A Vadosfai Evangélikus Egyházközség 20 millióval gazdagodott. A káplánszoba felújítására fordítják a támogatást.Az árpási katolikus egyházközség a plébániaépület külső rendbetételére, klubszoba-közösségi tér kialakítására, annak működtetésére, valamint egy közösségszervező foglalkoztatására igényelte és kapta is meg a 22,7 millió forintot.A rábaközi települések között a legmagasabb elnyert összeg 22,8 millió volt, három község tudhatja ezt magáénak. A Döri Római Katolikus Egyházközség közösségi célokra, közösségi tér fejlesztésére, a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség a gyülekezeti terem felújítására és programszervezésre költi a pénzt. A Mórichida–Árpási Evangélikus Egyházközség a gyülekezet egy használaton kívüli épületében, az egykoron négyosztályos, egy tantermes iskolában közösségi házat hoz létre, ahol egész évben szervezett programokkal várják majd az érdeklődőket.