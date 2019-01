Tiszta erdőt, szép mezőt - Elhunyt a Hany legnagyobb barátja, lelke, a kapuvári Nagy Laci bácsi

2003-ban elhivatott munkájáért Nagy László, a Fertő–Hanság Nemzeti Park őrkerület-vezetője a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatért Díj környezetvédelmi-természetvédelmi tagozatának kitüntető oklevelét kapta.



Nagy László, a Fertő–Hanság Nemzeti Park nyugdíjas őrkerület-vezetője, a Hanság elhivatott védelmezője volt Már a Hansági Tájvédelmi Körzet megalakulásakor is a természetvédelem határozta meg Nagy László mindennapjait. aki saját bevallása szerint soha nem is akart mással foglalkozni, mint a természet védelmével. Nagy László életét, gondolkodását már gyermekkorában meghatározta a Hanság, hiszen Osliban született. Abban a kis faluban, ahol a nevezetes keményfa erdő „katonái" hűséggel strázsálnak régi idők óta, ahol „ egy kis klottgatyás futás után" már a Hany peremén találta magát. >> 2005-ben Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott Nagy László Fertő–Hanság Nemzeti Park nyugdíjas őrkerület-vezetője.Nagy László, a Fertő–Hanság Nemzeti Park nyugdíjas őrkerület-vezetője, a Hanság elhivatott védelmezője volt Már a Hansági Tájvédelmi Körzet megalakulásakor is a természetvédelem határozta meg Nagy László mindennapjait. aki saját bevallása szerint soha nem is akart mással foglalkozni, mint a természet védelmével.

A Hany misztikus világa - Lidércfény táncol a tündöklő ég alatt

- A Hanság mocsárrengetege, a lápi világ, annyira hatalmas, hogy az itt élőket és az átutazókat évszázadokon keresztül megállította és félelmet keltett bennünk. Féltek tőle az emberek, mert meghódíthatatlan volt. Még akik ismerték a területet, azokat is becsaphatta. Amikor egy gyönyörű, vadregényes, áthághatatlan területen járunk, érezzük, hogy a tájnak misztikuma is van. Amit az ember nem tud pontosan, annak mindig varázserőt tulajdonít, amit szóban nem tud önteni, de valahogy a képzeletében mindig benépesül valamivel - kezdte Laci bácsi.A Király tó és térsége 112,6 méterrel a legmélyebb pontja a Hanságnak. 1930-ig ezen a részen, volt egy háromszáz darabból álló fekete fenyőerdő, egy ingó lápon. Eszterházy herceg 1928-ban idehozta a vendégeit, és azt mondta, mutat nekik olyan erdőt, ami reggel itt, este pedig amott van. Az ingólápon, mint vitorla, úgy működött a rengeteg. Ha fújt a szél az erdő elindult, mikor megfordult a fuvallat a fenyők máshol kötöttek ki.A lecsapolások után azonban megpecsételődött a táj sorsa, az ingóláp megfeneklett. A víz eltűnt alóla. Hatalmas tőzegmező alakult ki. A növények elhalt részei felbomlottak, iszappá és szerves anyagokká alakultak, a cellulóz is lefeneklett. Így keletkezett a legfiatalabb szénréteg, a tőzeg. A folyamat során tőzegmező és mocsárgáz keletkezett.- A lápok csodálatos dísze még napjainkban is a fehér virágú tündérrózsa vagy a tündérfátyol - kérdezhetnénk miért, honnan ezek az elnevezések. Egy csodával találkoztunk, olyan szépséggel, amihez esténként a lidércfény párosult és a levegőben, ahogy a mocsárgáz a víz fölé emelkedett, vibrálást láttunk. Tudjuk, a tündérek testetlenek. A lilás, fehéres és pirosas lánggal égő mocsárgáz, azaz a lidércfény, a nyárutón látszott leginkább. Kevés volt a víz, a bomlás ekkor gyorsult fel és a hosszú estéken lehetett látni a gáz lángjait. A falvakból a lápok fölött látták, ezt a pillanatok alatt elillanó fényt. Tündérek - súgtak össze a falubeliek.A tündéreket úgy eleveníti meg az ember, hogy ezüst vagy arany színűek. A testetlenség, a könnyedség kifejezésmódja ez. Ahol pedig víz van, ott élet van. Erről szól, a Hanság egyik mondája is.A hanyi tündérek a Király tó térségében a víz alatt, a lápi erdőkben éltek, akárcsak az égererdők. Gyönyörű romantikus világ volt. Az erdei manók - úgy tartja a monda - elhatározták, hogy meglátogatják a tündéreket. Mivel azonban a manók tüdővel lélegeztek, nem tudtak a víz alá menni. Mit csináltak a manók gonosz szándékkal? Elvezették a tóból a vizet. S hogy elvezették, meghalt a tündérvilág.- Az itt élők sohasem tüntettek a víz ellen. Halásztak, vadásztak, elfogadták a táj aranyait. S ebbe a gyönyörű mondavilágba nem avatkoztak be úgy, hogy megöljék. Erre figyelmeztet minket ez a kis monda is - folytatta Laci bácsi, kilépve kicsit a mesék világából.- Mindig valami más érdek, mindig valaki olyan avatkozott bele a dolgok folyásába, akinek a hatalom, a gazdagság jobban kellett, mint a táj szeretete, a lelke, a csodája.- Miért nincs ma tündérvilág és miért nincs lidércfény? - kérdezi kissé szomorúan. - Mert az ember beavatkozott, megerőszakolta a tájat. Hisz a tündérvilág nem csak a meséket jelenti, hanem a kötődést is. A tájnak romantikája van, -erdőben a fa, réten a virág, a fű, az állatok - ami szóba nehezen önthető. Minél messzebb kerül az ember a természettől, annál inkább elveszíti saját és a természet méltóságát. A városban ellopják az embertől a fákat a virágokat, a fényeket. Egyszerűsödik minden. Betonba ágyazott madarak, vagy a virágok a vasszerkezeten.A csodákat meg kell őrizni. Akkor teszünk bölcsen, ha ezekbe a folyamatokba úgy avatkozunk bele, hogy a természetnek is jó legyen. Különben úgy járunk, mint az egyiptomi fáraó, akinek annyi katonát kellett a kincse őrzésére használnia, hogy az fölemésztette valamennyi kincsét.A fiataloknak hiába akarunk meséket mondani, ha a táj nem szól vissza, mert nincs.Laci bácsi még egy érdekes történetet mesélt egy fiúról. A legényt elkápráztatta egy szép tündérlány. A szépsége lecsalta a fiút a mocsárba, akit aztán nem találtak meg többet. Ment kedveséhez és nem vette észre, hogy közben elnyeli a mocsár. A fiú a lápé lett örökre. Nem pusztult el, és lehet, hogy ma is a tündérrel él. A monda azt akarja kifejezni, hogy nem tud szabadulni a tájtól, aki egyszer megismerte, megszerette. Az övé marad. Csak rajtunk múlik, hogy a tündérek visszajöjjenek, és ismét lidércfény táncoljon a tündöklő ég alatt.