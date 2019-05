Teljes a szakrendelési kínálat Csornán

A Margit Kórház új szakrendelőjében tavaly 180 ezer betegellátást regisztráltak.

A csornai és környéki háziorvosoknak tartott tájékoztatót a Margit Kórház aktuális helyzetéről dr. Winiczai Zoltán. Az intézmény igazgató főorvosa arról beszélt, hogy működésük stabil és folyamatosak a fejlesztések. Az egészségügyi ágazatban tapasztalható gondokkal persze ők is szembesülnek, rendszeresen jelennek meg például az álláshirdetések a kórház honlapján. A Kisalföld is ott volt a megbeszélésen.Dr. Winiczai Zoltán az ágyszámokról elmondta: huszonnyolc ággyal működik krónikus belgyógyászatuk, az ápolási egység harminccal. Erre az ellátási formára komoly igény mutatkozik, így jelentős a várakozási idő. A tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció harminc fekvőhelyes. Az igazgató főorvos örömmel jelentette, hogy Csornán rendel dr. Bártfai Zoltán professzor, aki szakterületének országos hírű tudósa. Az osztályon többek között végeznek alvási apnoe vizsgálatot is és az esetleges kiszűrés után a betegség gondozását is vállalják, szükség esetén magasabb szintű intézménybe irányítják a beteget. Hatvannyolc ágyon gyógyítanak a gasztroenterológiai rehabilitáción, tizenkettőn pedig a rehabilitációs nappali ellátásban. A belgyógyászati aktív ágyak száma harminc.Dr. Winiczai Zoltán kitért rá, hogy a hosszú távú stratégiájukban szerepel a jelenlegi mozgásrehabilitációs osztályok hátterének fejlesztése. Felkészülten várják a csornai gyógyturizmus beindulását és ha erre lehetőség lesz, a kórházi hátteret biztosítani tudják.Az új szakrendelővel kapcsolatban kifejtette: 2018-ban 180 ezer betegellátást regisztráltak, 714 szakrendelési órát teljesítettek. Kiemelte, hogy a beruházásoknak köszönhetően modern digitális röntgen működik az intézményben. Kórházon belül bárhol megtekinthetik az ott készített felvételeket, de győri kollégákkal is konzultálhatnak egy-egy esetről. Az igazgató elmondta: teljes a szakrendelési kínálatuk, ami más kórházakkal való összehasonlításban is kiváló eredmény. A laboratóriumról hozzátette: országosan is példamutató, modern technológiát építettek ki és a műszerpark fejlesztése folyamatos.Sokat fordítottak az úgynevezett betegbiztonság növelését célzó beruházásokra. A kórtermeket csíraölő légtisztítóval és kézfertőtlenítőkkel szerelték fel. A betegek kényelmét szolgálják a légkondicionáló berendezések, kiépítették a kábeltévés hálózatot, részlegesen az internet-hozzáférést és folyamatos az ágyak cseréje.A Margit Kórházban is tapasztalható problémaként említette meg dr. Winiczai Zoltán a szakemberek biztosítását. „Folyamatosan hirdetjük például a nővéri, a gyógytornászi, a dietetikusi állásainkat. Bízom benne, hogy a jövedelmek javításával ismét népszerű lesz az egészségügyi szakdolgozói karrier és ezek a gondok is megoldódnak" – fogalmazott.