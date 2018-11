Tavasszal próba, nyáron teljes üzem várható a napelemgyárban Csornán

Az Ecosolifer készül a csornai üzem indítására. Várhatóan jövő nyár elején már teljes kapacitással működnek majd.

Az Ecosolifer kft. húsz munkatársa dolgozik jelenleg a csornai napelemgyár beindításán. A gépsorokat külföldi szakemberek közreműködésével szerelik fel, tavasszal kezdődhet a próbaüzem. A Kisalföld körülnézett a csarnokban.Az Ecosolifer kft. megnyitotta kapuit a Kisalföld előtt és bemutatta csornai beruházását. Körbejártuk a napelemgyárat, a cég projektvezetője pedig tájékoztatott a legújabb fejleményekről és a jelenlegi helyzetről. Kiderült: tavaszi próbaüzemre és nyár eleji indulásra készülnek. Az üzembe helyezendő gyártósor száz ember foglalkoztatását igényli és biztosítja majd.Biztató látvány, hogy az irodahelyiségekben mérnökök dolgoznak, az üzemcsarnokban pedig hosszú sorokban állnak a gépek. Vannak, amiken már csak a beüzemelés, a feltöltés van hátra. Némelyek pedig még becsomagolva arra várnak, hogy a helyükre állítsák őket.A száz dolgozóból húsz már most az Ecosolifer alkalmazottja. Ők azok, akik kiszolgálják a beüzemelési folyamatokat. A környékről valók: csornaiak, kapuváriak, farádiak, bősárkányiak. Egy Szolnokról Győrbe települt szakember is erősíti a csapatot. Ádám Zoltánt először is a foglalkoztatásról kérdezte a Kisalföld. Huszonöt év alatt ugyanis az Ecosolifer lehet az első „zöldmezős" munkahelyteremtő beruházás Csornán, amelyik száznál több dolgozóval számol. Így nagy a várakozás a társasággal szemben.– Azok az emberek, akik most a gyár területén mozognak, jórészt alvállalkozóinkhoz tartoznak. Ők a gyártósor telepítésének előkészítését végzik el. Vannak kollégák Németországból is, akik már a berendezések összeszerelésén dolgoznak. Az Ecosolifer kft. munkatársai ebben segítik őket. Néhányan Budapesten tevékenykednek, a gyár indításának háttérmunkáit biztosítják – vázolta Ádám Zoltán. A projektvezető elmondta: valamennyi, a gyártáshoz szükséges gép megérkezett Csornára, jó részük már a helyére is került és folyamatos a gyártósor felszerelése. Terveik szerint még karácsony előtt be is fejezik ezt a folyamatot. A beüzemeléssel várhatóan tavaszig végeznek és március végére felkészülnek a próbaüzemre. A nyarat szeretnék már teljes kapacitású termeléssel kezdeni.– Ez már a száz alkalmazott munkába állását kívánja meg. A gyártócsarnokban alapvetően két munkakör lesz. Az egyik a gépkezelő, amihez középfokú végzettséget várunk el. A másik a gépek kiszolgálása, az anyagmozgatás, az alapanyagok beszállítása, feltöltése. Utóbbi feladat nem kötött végzettséghez. A jelentkezéseket fogadjuk, érkeznek is az életrajzok. Ott volt cégünk a közelmúltban a Széchenyi-egyetem állásbörzéjén és jelentős érdeklődést tapasztaltunk. Az interjúztatás és a munkaerő-felvétel folyamatos és természetesen ütemezett. Azaz azokat, akikre majd a nyári induláskor lesz szükség, nyilván később vesszük fel, de ezekre a munkakörökre is gyűjtjük már az életrajzokat.A csornai gyár üzemcsarnoka 4800 négyzetméteres, amit 800 négyzetméteres raktár és kiszolgálóhelyiségek egészítenek ki. Az infrastruktúra és az épület alkalmas a további bővítésre és gondolnak is rá a cégvezetők. Az induláskori kapacitást ugyanis már lekötötték, tehát értékesítési gondok nem lehetnek.– A csarnok kialakítása lehetővé teszi egy második gyártósor telepítését. A további fejlesztés, bővítés persze a tulajdonosok üzleti döntésén múlik – hangsúlyozta Ádám Zoltán, akivel tisztáztuk azt is, milyen termék is készül majd a gyárban.– Az Ecosolifer a tetőre és naperőművekbe szerelhető napelemmodul alapanyagát gyártja Csornán. Tehát nem a napelemek összeszerelését végezzük, hanem az összeszerelő üzemekben felhasznált alapanyagot készítjük el. Nemzetközi partnerekkel vagyunk kapcsolatban, hiszen Magyarországon nincs napelemgyártás – jegyezte meg. Felvetettük: a napelempiacon is egyre nagyobb teret hódít Kína. Velük sikerül-e felvenni a versenyt?– A kínai piac, mint általában más területen is, alacsony értékű, alacsony minőségű terméket produkál. A miénk viszont abszolút prémium termék, amit keresnek a felhasználók – adott megnyugtató választ Ádám Zoltán.