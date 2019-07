Tamásnak mindene a rajzolás

– Szeretném valamire vinni az életben – kezdte a földszigeti Csötönyi Tamás. Kitartása remélhetőleg meghozza majd a gyümölcsét. Tíz évvel ezelőtt Bács-Kiskun megyéből vezetett a Csötönyi család útja a Rábaközbe, előbb Acsalagra, majd Földszigetre. Itt él Tamás szerény körülmények között szüleivel, testvéreivel s egyikük barátnőjével. – Az édesapám szinte teljesen vak és mindkét lábát amputálták térd alatt. Gondozást igényel. Édesanyám segít neki a mindennapokban. Az egyik bátyám szintén epilepsziás. Korábban dolgozott ugyan, de a betegség egyre inkább elhatalmasodott rajta, végül őt is leszázalékolták – beszélt életükről Tamás, aki fotogén epilepsziában szenved. Betegsége a kommunikációs és értelmi képességére, egyensúly-érzékére is kihat .– Szűkös anyagi körülmények között élünk, de próbálunk összetartani és közösen megoldani a problémákat – mondta el Tamás.Ha a gondjaik teljes mértékben nem is oldódnak meg a Jóakarat révén kapott 200 ezer forintos támogatással, talán tüzelőre, a fürdőszoba szükségszerű javításaira s a ház hátsó részének tatarozására futja belőle.Tamás naponta látogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezette fogyatékosok napközi otthonát, a csornai művészeti iskolában rajzolni tanul, s szabadideje jó részében is ezzel foglalatoskodik.– Mindenem a rajzolás – mondja, és rögtön keresi is a telefonjában a fotókat, hogy megmutassa alkotásait.A fotogén epilepszia is közrejátszott abban, hogy nem élhette a fiatalok gondtalan életét, amiből a szórakozás is kimaradt. Akár a villanófény is rohamot okozhat nála, amiből a szórakozóhelyeken érte volna bőven.– Zömében „normál" iskolába jártam, az egészséges gyerekekkel együtt. Volt, aki elfogadott, de a legtöbben tudták, hogy nem illek közéjük. A sérültekkel jól és könnyedén megértetem magam – mondta.Tamásnak egy maradandó élményben is része volt nemrégiben. A „Neked munka, nekem álom" egy olyan egyedi kezdeményezés Magyarországon, amely lehetőséget ad fogyatékos emberek és munkáltatók kötetlen találkozására. Ez alkalomból a fiatal fiúnak Fehér Alexandra fotós adott bepillantást a fényképezés rejtelmeibe. – Mindent részletesen megmutatott, a gép működését, használatát és én magam is kipróbálhattam. Kár, hogy gyorsan eltelt az a nap – mesélte a fiatal fiú.Tamás a nehézségei ellenére pozitívan áll a dolgokhoz, amit a zárómondata is tükröz: „Igyekszem mindenből kihozni a legjobbat."