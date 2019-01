Szil - Igazi központ lesz a Hunyadi térből

Tóth Imre és Márton Dénes épp egymással diskurálnak a szili Szabadság utca újraburkolt járdáján.

A szili polgármester, Lengyel Oszkárné a tavaly elért eredményeket és jövőbeni terveit osztotta meg lapunkkal. Szil legnagyobb volumenű, több mint 110 millió forintos Sacra Velo-pályázatáról korábban részletesen beszámoltunk (Kisalföld, 2019. január 16.). Ennek keretében kerékpárosközpontot építenek a Hunyadi térre.A második nagy, már megvalósult beruházásuk az egészségház energetikai korszerűsítése volt. – A fejlesztésre 35 millió forintot nyertünk, a tetőt pedig saját erőből, 10 millió forintból újítottuk fel – tudtuk meg a polgármestertől.Tavaly 2,5 kilométernyi bitumenes járdát építettek a faluban. – A garanciális időszakon belül, tavasszal ismét tartunk egy bejárást, és amennyiben hibákat találunk, a beruházó kijavítja azokat – beszélt a 13 milliós járdaépítésről Lengyel Oszkárné.Az ASP-pályázat segítségével 7 millióból újult meg a számítógépes rendszerük a községházán, átálltak az új, központi ellenőrzésű könyvelésre. Rendkívüli támogatásként 10 millió forintra tett szert a falu, emellett a piacteres pályázaton is sikerrel indultak. A jelenlegi piacterük a Város utca közepén van, ezt szeretnék a Hunyadi térre áthelyezni, ahol az önkormányzati épületek is találhatóak (Kisalföld, 2018. augusztus 6.). A zöldterület megóvása mellett egy korszerű közösségi teret alakítanak ki pavilonokkal, padokkal a több mint 10 milliós forrásból várhatóan május 31-ig.Konzorciumban Pálival és Zsebeházával, közösen kaptak pénzt a külterületi utak karbantartására szolgáló eszközök vásárlására. – A gépek beszerzése folyamatban van, várhatóan tavaszra itt lesznek – mondta a falu vezetője, majd kitért a jövőbeni tervekre: – Gyalog- és kerékpárútra sajnos nem nyertünk, ha indul ilyen a falufejlesztési programban, szeretnénk megpályázni. Van még három, elbírálásra váró LEADER-pályázatunk. Ha sikerül forrást szerezni, a kultúrház vizesblokkjának, színpadának, terempadozatának felújítására fordítanánk. Ugyanitt szeretnénk liftet építeni. Az idősek nehezen vagy csak segítséggel tudnak a lépcsőn felmenni, megkönnyítené a közlekedésüket. Az útjainkon nagy a terhelés, rosszak. Emellett a járdáink jó része is felújításra szorul. Ha lehetőség lesz rá, társadalmi munka keretében szeretnénk a temető kerítését felújítani, emellett fontos lenne az urnahelyek kialakítása – zárta Szil polgármestere.