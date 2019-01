Százmilliókat költenek a Baukom-telepre Csornán

365 millió forintot költhet az egykori Baukom-telep fejlesztésére a csornai önkormányzat. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester a képviselő-testület legutóbbi ülésén tájékoztatott arról, hogy a kérelmük támogatást kapott. A Vilmos Park Kft. számára is kialakítanak itt egy telephelyet.



A beruházás az egykori városüzemeltetési cég, a Baukom kft. Soproni úti, 5314 négyzetméteres, városi ingatlanán valósul meg. A tervek szerint építenek egy kétszintes, 1400 négyzetméteres szolgáltatóházat. Az alsó szinten kapnának helyet a Vilmos Park Kft. ügyfélfogadó helyiségei, irodái, valamint egy rendezvényterem a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel együtt. A felső szinten ugyancsak irodákat alakítanak ki. A szolgáltatóházhoz tartozna egy, a kft. gépeinek elhelyezésére, a javítások elvégzésére alkalmas csarnok raktárral, szociális helyiségekkel. Azért is hasznos a beruházás a cég szempontjából, mert jelenleg több kisebb „telephelyet" használnak.



A kapott pénzből megoldják a csapadékvíz-elvezetést az ingatlanon, parkolókat alakítanak ki és december 31-ig kiépítik a közvilágítást is.