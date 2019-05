Százharmincöt éves a kapuvári Pátzay-iskola

Egy fotó a jelenből, a felújított Kapuvár Térségi Általános Iskola székhelyintézményéről.

Egy kép a múltból, az akkor még polgári iskoláról. 1884-ben kezdte meg a működését.

Horváth László, a Kapuvár Térségi Általános Iskola igazgatója.

A Pátzay Pál-iskola elődje a Magyar Állami Királyi Polgári Fiú- és Leányiskola volt, amely 1884-től 1948-ig magas színvonalon teljesítette hivatását, kitűnő alapot adva a későbbi oktatásnak.– Báró Berg Gusztáv nagyban elősegítette Kapuvár és környéke fejlődését. Többek között iskolánk létrehozása is az ő nevéhez fűződik. A telket, melyen az intézmény áll, 4500 forintért vásárolta, és nagylelkűen 2500 forintért engedte át, hogy a településhez méltó iskola épülhessen.Az iskola 1884-ben kezdte meg működését, de a jelenlegi épületben az első tanév csak 5 évvel később, 1889. szeptember 16-án indult. Ekkor 156 tanuló és 13 tagú tantestület kezdte meg a munkát – idézte fel Horváth László igazgató. – Az oktatás formái az évtizedek során folyamatosan változtak. 1948-ig polgári iskolaként működött, majd az 1948/49-es tanévtől általános iskolai osztályok működtek az épületben. Míg a polgári iskolában a fiúk és a lányok külön osztályokba jártak, az ötvenes évek közepétől létrejöttek vegyes osztályok Kapuváron is.A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi iskolája 35 évvel ezelőtt, alapításának 100. évfordulóján vette fel Pátzay Pál szobrászművész nevét. A kapuváriak azóta is így emlegetik székhelyintézményünket, a volt polgári iskolát, később II. számú általános iskolát – utalt az igazgató az előzményekre, majd kitért annak tanulóira is. – Az elmúlt 135 évben közel 7500 diák tiszteletére szólalt meg év végén a Ballag már a vén diák című dal, akik közül sokan öregbítették iskolánk hírnevét. Művészek, mérnökök, orvosok, tanárok, kiváló szakemberek, munkájukat hivatásként megélő munkások tanultak iskolánk falai között – tette hozzá az igazgató.Mint megtudtuk, az évforduló mellett a felújított iskolaépület ünnepélyes átadására is készülnek. Energetikai korszerűsítésen esett át ugyanis a Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épülete. Ez többek között napelemek felszerelését, új gázkazán beüzemelését, a B épület nyílászáróinak teljes, míg az A épület külső szárnyainak cseréjét, külső falak színezését foglalja magába. Utóbbinál arra törekedtek, az épület az eredeti színeit nyerje vissza. A 150 milliós uniós pályázati összeghez közel 30 millió forintot tett a városvezetés. A tankerület pedig ezzel egy időben megoldotta a csapadékvíz-elvezetést, melyhez az önkormányzat saját erővel szintén hozzájárult.Horváth László igazgató lapunknak elmondta: „Bízom benne, hogy az eddigi, 135 éves pedagógiai munkánk, emberi összefogásunk révén hasznos tudással, emberi értékekkel gazdagodtak a diákok." Végül céljaikról is beszélt: „Tanítani, nevelni, értéket közvetíteni, összefogni a felnövekvő nemzedéket, a diákokat, a gyerekeket, akik a jövőjüket e falak között kezdik építeni" – zárta az igazgató.