Szany - Nemcsak a gazdák, de Szent Anna hívei is használhatják az új utat

Németh Márton, a Szanyi Gazdakör elnöke

Fontos és forgalmas külterületi utat újíttatott fel a közelmúltban a szanyi önkormányzat. Az 1640 méteres szakasz a falu határának északi oldalán van és amellett, hogy például négy majorba is vezet, szakrális jelentősége is van. Ezen az úton lehet ugyanis megközelíteni az évszázados zarándokhelyet, a Szent Anna-kápolnát.Szanyban mindig is példás összefogással tartották rendben a külterületi utakat. Már a rendszerváltáskor útbizottságot alakítottak, ami a helyi gazdák közreműködésével koordinálta a dűlőutak karbantartását. A termelők nemcsak ötletekkel, hanem munkájukkal, gépeikkel is hozzájárultak a fejlesztésekhez. A vadásztársaság a földbérletként kifizetett, de öt éven belül fel nem vett összegekkel támogatta ugyanezt. Az önkormányzat pedig pályázatokkal és önerőből teremtette elő a forrásokat. A mostani beruházásra 58,8 millió forintos támogatást kapott a község, amit 31 millió forint saját erővel egészített ki. Az útfelújításon kívül a karbantartáshoz is vásárolhattak eszközöket: rézsűs szárzúzót, ágaprítót, tereprendezőt.Az avatón Henczel Szabolcs szanyi plébános kért áldást az úton járókra. Németh Gergely polgármester elmondta: az új út mentén 39 gazdának vannak birtokai, további 100 földtulajdonost is érint és négy major megközelítése vált egyszerűbbé. „A beruházással tehermentesülnek falunk belső útjai. Az is nagyon fontos, hogy a Szent Anna-kápolna megközelítése is könnyebb lesz. A Rábaköz északi részéből érkező hívek ugyanis ezt, az úgynevezett Éva-keresztnél elágazó utat használták. Most, a felújítás után ismét igénybe vehetik" – jegyezte meg a polgármester.Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára hangsúlyozta: a szanyihoz hasonló építkezés is a vidék megtartóerejét fokozza. Hozzátette: a vidékfejlesztési programból 900 önkormányzat összesen 47 milliárd forintnyi támogatásban részesült, amiből dűlőutakat újíthattak fel és a karbantartáshoz szükséges gépeket is beszerezhették. Németh Márton, a Szanyi Gazdakör elnöke a Kisalföldnek kifejtette: gazdatársai eddig is szívesen segítettek a külterületi utak karbantartásában. A mostanihoz hasonló fejlesztéseket látva még nagyobb kedvet adnak az együttműködéshez.