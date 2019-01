Szakrális emlékek otthona lesz a bezárt zárdaiskola Szilban

Lengyel Oszkárné néhány, felajánlásból származó régi kegytárggyal, melyek a zárdaiskolában kialakított múzeumban kapnak majd helyet.

A sziliak legnagyobb léptékű, több mint száztízmillió forintos pályázatáról kérdeztük Szil polgármesterét, Lengyel Oszkárnét. Ezen támogatás a magyar–szlovák határ közelében található vallási nevezetességek népszerűsítését célozza meg a kerékpáros turisták körében. A megyével együtt adták be a pályázatukat, s ahogy arról beszámoltunk a Kisalföld hasábjain, a térségben egyedüli faluként nyertek is (Kisalföld, 2017. október 13.).– A Sacra Velo egy határokon átívelő pályázat. A támogatás már megérkezett. Átformáltuk a terveket, a módosításokat beadtuk az építési hatósághoz. A kivitelezési terv január végi elkészülte után indulhat el a közbeszerzés. A Hunyadi téren épül majd egy kerékpárosközpont rendezvényépülettel, vizesblokkokkal, kemencével – beszélt a leendő rendezvénytérről a falu vezetője.Hozzátette: ehhez kapcsolódóan múzeumot alakítanak ki a zárdaiskola épületének felső részén, s a kiállításhoz továbbra is várják a XIX–XX. századi vagy még régebbi használati és szakrális tárgyakat. Egy történetet is megosztott a polgármester lapunkkal.– Egy kedves ismerősünk felfedezte, hogy az egykori zárda kápolnájának lámpája az ő konyhájuk mennyezetét díszíti. Ezt a lámpát a felújítás után visszaszolgáltatja – mondta el.A kiállításhoz továbbra is várják a XIX–XX. századi vagy még régebbi használati és szakrális tárgyakat.– A zárdaiskola kápolnáját is felújítjuk. Az oltár rekonstrukcióját a helyi egyházközösséggel közösen másfél millió forintból már elvégeztük. A helyiség rendbetétele ezekben a napokban is tart. Egy másikban pedig régi tárgyakkal, bútorokkal szemléltetjük az egykori polgári iskolai életet és lesz egy külön mozirész is – sorolta a terveket Lengyel Oszkárné.Az egészségházból az épület alsó részébe költöztetik a fitnesztermet is. Információ még, hogy a fűtés és az egyik terem időközben már elkészült.