Súlyos betegségben, szklerózis multiplexben szenved a 36 éves kapuvári nő

Hirsch Rita

Huszonkét éve a kapuvári Hirsch család akkor tizennégy éves lányáról, Ritáról kiderült, hogy a központi idegrendszert érintő, autoimmun betegségben, a szklerózis multiplexben szenved. A szülők mindent megtettek s tesznek lányukért.A szklerózis multiplexhez Ritánál ma már egyéb betegségek is társulnak, legutóbbi tünetként kiderült, hogy megsérült a szeme idegpályája. Huszonnégy órás felügyeletet igényel, nehezen mozog, s épphogy eléri a 34 kilót. A Hirsch szülők erejükön felül igyekeznek szebbé tenni lányuk életét, s keresve a megoldást a kezelésére, hitelhez folyamodtak, ami jelentős terhet ró a családra.Néhány hónapja aztán jött egy újabb csapás. Az apáról kiderült, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. A Jóakarat hídján keresztül érkező segítséggel legalább egy nehéz teherrel kevesebb nyomja majd a vállukat. Az egyik hitelük fennmaradó részét kiegyenlíthetik az adományból.