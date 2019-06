Sportpálya a Katica oviban Csornán

Műfüves sportpályával bővült a csornai önkormányzat Katica Óvodája. A kis- csornai településrész ovijában az Ovi Sport Alapítvány támogatásával készült el a beruházás.A szervezetet Buzánszky Jenő, az Aranycsapat labdarúgója alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a gyerekek mozgására. Az óvodások tegnap vehették birtokba a pályát, melyhez számos felszerelést, sportos játékot is kapott az intézmény. Az önkormányzat a költségekből mintegy 4,5 millió forintos önrészt vállalt, a többit az alapítvány finanszírozta.Az ünnepélyes avatón dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester megjegyezte: bízik benne, hogy a jövőben is lesz hasonló pályázat, mellyel a belvárosi óvoda is fejleszthető. A polgármester azt is jelezte, hogy a kis-csornai óvoda felújítása a nyáron kezdődik meg.