Sorra újulnak meg a templomok a Rábaközben

Felállványozták a beledi katolikus templomot. Régóta várt fejlesztés indul el. Fotó: Németh István György

A templomok a települések ékei. Sok helyütt régóta vágynak rá, hogy felújítsák azokat. Szinte mindenütt egyházi és pályázati támogatásból, valamint adományokból szereznek pénzt a beruházásra.Beledben néhány hónapja értek a végére az evangélikus templom rendbetételének. A munkálatokat a toronysisak és a kereszt festésével kezdték, utána haladtak lefelé (Kisalföld, 2018. augusztus 8.). Sor került többek mellett a tető- és nyílászárócserére, továbbá a külső festésre is.A katolikus templom körül is elkezdődött a várva várt mozgolódás, felállványozták az épületet. Mint arról korábban beszámoltunk, nem kímélte az időjárás az istenházát. Tavaly júniusban villámcsapás sújtotta, tönkretéve a villamos hálózatot, elnémítva a harangot és az orgonát (Kisalföld, 2018. június 15.). Január derekán pedig a viharos szél döntötte le a templomkeresztet. A villamos hálózat korszerűsítése, a toronysisak festése és bádogozása, szigetelés, vakolás és a napelemes rendszer kiépítése, toronyóra, harangszerkezet üzembe helyezése és a kereszt helyreállítása szerepel a feladatok között.Sok helyen a hívek adományai is segítik a templomfelújítást.Lassan két éve, hogy megújult a magyarkeresztúri evangélikus templom (Kisalföld, 2018. április 13.). Most a katolikus hívek épülete külső-belső rendbetétele lesz a soros. Minderre tizenhétmillió forint támogatást kapott a helyi egyházközség a Győri Egyházmegyétől, de itt is, akárcsak az evangélikus templom esetében, pályázati pénz és a hívek adományai segítik a munkát.A Kis falu, nagy álmokkal lehetne a maglócai istenházáról szóló cikkünk íme, hiszen a Rábaköz egyik legkisebb falujában megvalósul az, amit sok helyütt régóta terveznek (Kisalföld, 2018. november 4.). Állagmegóvás korábban is volt az épületen, de ha jött egy-egy nagyobb széllökés, az rendre elmozdította a cserepeit. Jó ütemben halad a munka. A külsejével már nagyjából végeztek, a belső renoválás van még hátra.A felújítás idejére a maglócai községháza kultúrtermében, Vitnyéden pedig a művelődési házban alakítottak ki átmeneti misézőhelyet. Merthogy a Rábaköz peremén is nekiláttak a felújításnak, a torony szigetelésével kezdenek.Mint azt Lőrincz Béla plébánostól megtudtuk, a kerékpárútra potyogó vakolat okán is időszerű volt már a felújítás.– Saját pénzből, pályázatból, gyűjtésből és az egyházmegye támogatásából adódott lehetőségünk a felújításra – beszélt a templomról, melynek vakolatát már kívül-belül négy méter magasan leverték. Többek között a torony fedése, a vakolás és színezés áll előttük, s várhatóan a nyár elejére elkészülnek vele.Vásárosfaluban továbbra is példás összefogás jellemzi az evangélikus templom építését. Molnár Sándor polgármestertől megtudtuk, hogy sokat haladt előre a munka.– A belső vakolással, külső szigeteléssel, tetőfedéssel elkészültünk. A villanyszerelés és a gépészeti munkák most folynak. Ezt követi majd a külső színezés – tudatta az elöljáró. Az előzetes tervek szerint április végén át is adják.