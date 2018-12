Sopronnémetinél épül pihenőhely az M86-os mellett, benzinkút is helyet kaphat itt

Sopronnémetinél, illetve Vas megyében Vámoscsaládnál alakítanak ki pihenőhelyeket az M86-os út mellett. Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A Rábaközben Sopronnémetinél alakítanak ki pihenőhelyet az M86-os út mentén. Idén tavasszal kezdték az építkezést, kamion-, autóbusz- és személyautó-parkolókat is létesítenek, később üzemanyagtöltő állomás létrehozására is lesz lehetőség. Vas megyében Vámoscsaládnál készül hasonló kitérő, ott már tengelysúly mérésére is lehetőséget biztosítanak.A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) tájékoztatása szerint a Szombathely–Csorna–Győr útvonalon jelenleg nincs közvetlen pihenőhely a közlekedők számára. A mostani beruházás részeként építik meg a Rábaköz komplex pihenőpárt Sopronnémetitől délre, a község és Szil között. Később tehát akár benzinkút is lehet a területen, illetve az elektronikus töltőállomás telepítéséhez szükséges védőcsövezést is elvégzik.A kamionparkolók mellé oldalanként 1–1 illemhelyet, valamint padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket helyeznek el.A két pihenőhelyen oldalanként 30 személygépjármű-, 29 tehergépjármű- és 5 autóbusz-parkoló várja majd az utazókat. Kiépítik az ehhez kapcsolódó vizesblokkokat is. A hulladékok tárolására oldalanként legalább 2–2 darab mély építésű hulladéktározó tartályt létesítenek és kialakítják a szelektív hulladékgyűjtés helyét is. A pihenőhelyi bútorok talajba rögzített kivitelben készülnek el.Vas megyében, Vámoscsaládnál mindkét oldalon tengelysúlymérő állomás is épül. A teherautók kiválasztásának érdekében 1–1 előszűrő állomás készül kamerákkal, rendszámfelismerő rendszerrel, burkolat-érzékelőkkel az autópályával párhuzamos útra, valamint oldalanként 2–2, változtatható jelzésképű táblát is telepítenek. A beruházás részeként a tengelysúly- és össztömegmérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat épül, illetve sor kerül a fejlesztéshez szükséges közművek kiváltására is. A kamionparkolók mellé oldalanként 1–1 illemhelyet, valamint padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket helyeznek el.A NIF közleménye kitér rá, hogy mindkét helyszínen az idei évben megtörtént a töltésépítés. Vámoscsaládnál védő-, a Rábaköznél javítóréteg épült. A téli leállás előtt mindkét helyen a szegélyek kitűzése és építése zajlott. Megtörtént a vízvezeték és a szennyvíz-gerincvezeték kiépítése is.A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF beruházásában, uniós forrás felhasználásával valósult meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. végzi nettó 5,9 milliárd forint értékben.