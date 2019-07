Schima Bandi rábaközi alkotásai

Schima Bandi

Schima Bandiról tartott Csornán előadást a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata rendezvényén a művész életművének kutatója, Pápai Emese. Schima A. Bandi Schima Andrásként született 1882-ben egy orosházi szász családban. A győri művészettörténész előadásában kiemelte, hogy centenáriumi éve van a művésznek, hiszen Pozsonyból a csehek elől költözött át 1919 novemberében Győrbe, ahol 1927-ig a Magyar Királyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola oktatója volt. Az első, teljes életművét bemutató kiállítás 2017 őszén nyílt meg a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szervezésében. A kiállítást követően került be a művész életműve a megyei értéktárba.Az előadáson számba vették Schima Bandi rábaközi alkotásait is. A művész 80 százalékban egyházi megrendelésre dolgozott, így nem meglepő, hogy a Rábaközben is az ilyen típusú alkotásai vannak többségben. Eddigi tudásunk szerint hét településen őriznek valamilyen Schima-munkát. Szalay Balázs helytörténész ezeket sorolta fel lapunknak.– A csornai Jézus Szíve-plébániatemplomban két általa készített kelyhet őriznek, melyek tavaly bekerültek a település értéktárába is. Az egyik cibórium 1933-ban készült, a másik csornai kehely 1944-ben, Élő Pál plébános pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A köztiszteletben álló csornai plébánost az 1944. június 29-én tartott ezüstmiséjén ajándékozták meg a kehellyel a hívek. A plébános a Csornai Egyházközségi Értesítő 1944. szeptemberi számában így mondott köszönetet a kehelyért: „Ezüstmisém alkalmával annyi szeretettel halmoztak el híveim, amire még most is csak a legnagyobb hálával tudok visszagondolni. Hálásan köszönöm a művészi ezüstkelyhet, a jó Isten minden fillérért, minden gramm ezüstért, amely ebben a szent edényben van elrejtve, viszonzásul sok-sok kegyelemmel halmozza el kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Minden imádságom ezekben a nehéz időkben a híveimé."– Kevésbé ismert, hogy a művész az ötvenes években készítette a premontrei templom belső bejáratának kilincseit is. Kapuváron is több munkáját őrzik. A Szent Anna-templomban egy cibórium, míg a háború idején elkészült Szent Ferenc-templomban a kapukilincs, a tabernákulum pelikános ajtaja, feszület, gyertyatartók és három kánontáblakeret dicséri a mester ügyességét. Rábacsanakon az áldoztatórács, Szárföldön egy misézőkehely és egy tömjéntartó, Vitnyéden és Szilban egy-egy kehely, utóbbi helyen egy monstrancia készült Schima Bandi műhelyében. A mérgesi hősi emlékművet Szabó Lajos tanító tervei alapján készítette a mester – tudtuk meg végül a helytörténésztől.