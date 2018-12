Saját kutyája támadt rá egy 81 éves nyugdíjas férfira Kisbaboton

A megmentő, Kiss Gabriella falugondnok és az udvar, ami csütörtökön egy véres kutyatámadás helyszíne volt.

Kiss Gabriella rendszeresen látogatta azt a 81 éves kisbaboti nyugdíjast, akivel saját kutyája fordult szembe. Legutóbb a gyógyszereit vitte épp a bácsinak, aki szívélyesen betessékelte udvarára Gabriellát. Közben egy, a földről felkapott bottal fegyelemre intette keverék kutyáját. A következő pillanatok viszont végeláthatatlannak tűnnek az eset szemtanújának, és valószínű az elszenvedőjének is. A négylábú ugyanis rámart gazdája csuklójára.– Próbálta a bottal fegyelmezni, de a földre teperte, majd vonszolni, marcangolni kezdte a nyugdíjast. Vérszemet kapott – kezdte a félórás küzdelemről Gabriella. Kereste a lehetőséget, eszközöket, amivel segíthet a bajbajutotton, de semmi nem volt a keze ügyében. Segítségért kiáltott. Később az odaérkezők is lemerevedtek a látványtól. Ekkor már minden vérben úszott. – Néha szünetet tartott a kutya, próbált a bácsi felállni. Kértem, hogy védve magát, tartsa maga elé a széket. Súlyos sérüléseket szenvedett, a sok vérveszteségtől teljesen legyengült.– Hiába a figyelemelterelés, a kutya ügyet sem vetett Gabriellára. Csak az áldozatára koncentrált. Amint a menedéket jelentő házhoz közelebb került volna, az eb azonnal visszarántotta és tovább tépte a tehetetlen nyugdíjast. – Berohantam a házba, de hirtelen nem találtam használható eszközt, végül a bácsi nadrágjából kirántottam az övet, és azzal próbáltam a kutyát a nyakánál visszatartani – emlékezett vissza, majd arra a mondatra is, ami valószínű hosszú időre belévésődött: – Kérlek, öld meg, különben ő öl meg engem – kiáltott fel utolsó erejét összeszedve az idős ember. Súlyos sérüléseket szenvedett, a sok vérveszteségtől teljesen legyengült.– Magam sem tudom már, hogyan, de tekertem egyet az övön, sikerült lefejteni róla a kutyát – beszélt a szerencsés mozdulatról, ami következtében a házba dobta az ebet. – Bezártam. Pár percen múlt, hogy ne legyen végzetes kimenetele az esetnek. A székre ültettük a bácsit, de rohamosan romlott az állapota. Próbáltuk szorítókötéssel ellátni – tette hozzá, közben már úton volt a mentő. Majd egy órába telt, míg szállítható állapotba hozták. Gabriella lélekjelenlétének, higgadtságának köszönhető, hogy végül megmenekült az idős férfi.– Fel voltam készülve rá, hogy engem is megtámad, de tudtam, nem hagyhatom magára. – Gabriellát fűtötte a tenni akarás és az adrenalin, így az eset után jó pár óra eltelt, mire felfogta, mi is történt. Állatbarát lévén sokkolták a történtek, elmondása szerint neki korábban soha nem volt gondja az állattal, bár az utcabeliek, mint hallotta, panaszkodtak rá, hogy mostanában agresszívebb. – Eszméletlen erő volt benne. Közepes testű keverék kutya, nagy nyakkal és harci jellemmel. A gyepmesteri telepre szállították. Tudomása szerint két hétig megfigyelik, s valószínű elaltatják. Az idős férfival Gabriellának jó a kapcsolata, kedves emberként jellemzi, s hamarosan meglátogatja.A Kisalföld értesülései szerint a baleseti osztály szubintenzív részlegén kezelik a férfit. Érthető módon megviselte az eset, nem nyilatkozott lapunknak. Túl van a műtéten, az állapota súlyos, de kielégítő, további kórházi kezelésre szorul.