Rettegve ülnek kombájnba a rábaszentmihályi gazdák, mert veszélyes akadályokat állítanak eléjük

Az aratás a legtöbb mezőgazdasági termelő számára várva várt időszak. Nem úgy a Rábaszentmihályon és környékén gazdálkodó Kovács családnak. Ők rettegve ülnek kombájnra, hiszen bármelyik percben számíthatnak arra, hogy tönkremegy a gépük. Ismeretlen rosszakarójuk ugyanis évek óta vasakkal tűzdeli meg földjeiket.Tavalyelőtt másfél millió forintos kára lett a gazdaságnak, amikor a kukoricatáblában helyezték el a veszélyes akadályokat.A gazdák természetesen sejtik, ki akar velük kitolni. Próbáltak szót érteni vele, de nem jártak sikerrel, teljes a tagadás. A rendőrségi eljárás sem vezetett eredményre. Kovácsék úgy sejtik, kicsinyes bosszú áll a háttérben egy korábbi földvásárlás vagy -bérlet miatt, de úgy fogalmaznak, már beteges, amit az ismeretlen – egyébként szerintük gazdatársuk – tesz.– A betakarítás valóban a mezőgazdaság legszebb feladata. Ekkor derül, hogyan dolgoztunk, meglesz-e a jutalma a sok munkának, fáradságnak. És persze nem ilyen jutalomra számítunk mi sem. Eddig csak a kukoricában és a napraforgóban találtunk vasakat, de idén az elkövető a gabonába is bemerészkedett. Gondos és aprólékos munkát végez. Kisebb-nagyobb vasakat köt össze dróttal, gyakran fából készít hozzá állványt. Néhány nappal korábban egy kolléga már értesített bennünket arról, hogy ő talált a saját földjén, így mi is számítottunk rá – mutatta be a helyzetet a család nevében Kovács Tamás. Hozzátette: kisbaboti birtokaik, illetve a községgel szomszédos tábláik a kritikusak. Ebből is gondolják, hogy odavaló lehet „barátjuk".– Figyeljük persze aratás közben, de nehéz észrevenni. Az első kettő megakadt a vágóasztalon, de a következő hármat „megetettük" a géppel. A nyomokból úgy ítéljük meg, hogy nemrég helyezte ki a vasakat. De egyre bátrabb, mert már a műút mellett is tevékenykedik és olyan helyeken is, ahol kevésbé van takarásban. Ezért is gondoljuk, hogy beteges, amit művel, de előbb-utóbb hibázni fog és akkor meglesz – bizakodott Kovács Tamás.– Ősszel rosszabb helyzetre számítunk, mivel kukoricában, napraforgóban bátrabban mozoghat, jobban elbújhat. De biztos vagyok benne, hogy eljön majd az ő ideje is. A rendőrségen mindig teszünk bejelentést, most is szóltunk nekik, de a két évvel korábbi ügyünknek sem lett eredménye.Kovács Tamás hozzátette: mindenképpen elkeserítő és felháborító a helyzet, az pedig szinte érthetetlen számukra, hogy – feltételezésük szerint – egy ugyancsak gazdálkodó ember teszi mindezt. „Ő is mezőgazdasággal foglalkozik, gépekkel dolgoznak a gazdaságukban. Mit szólna hozzá, ha egy nap ugyanúgy járna, mint mi? Persze ettől nem kell félnie, mert mi nem alacsonyodunk le erre a szintre" – jegyezte meg keserűen a rábaszentmihályi gazdálkodó.