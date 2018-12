Rendeletet is módosítottak Kapuváron

A helyi adók harmadik negyedévi alakulása is napirenden volt Kapuvár képviselő-testülete minapi ülésén. A helyi adóztatásban az elmúlt évben nem volt változás. Nem vezettek be új adónemet és nem emeltek a mértéken sem. „Az iparűzési adóban jelentős emelkedés tapasztalható, amely a gazdasági élénkülésnek és a városban zajló beruházásoknak tudható be" – számolt be az ülésen Borsodi Tamás jegyző.



Az adó éves mértéke az adóalap 2 százaléka. Ez Kapuváron továbbra is a legnagyobb léptékű helyi adó, s 1046 nyilvántartott adózó fizeti.



Az ideiglenes iparűzésiadó-kötelezettség az építőipari tevékenység végzésére vonatkozik, ha annak időtartama adóéven belül 30 és 181 nap közötti és a vállalkozásnak Kapuváron sem székhelye, sem telephelye nincs. Mint azt a jegyző kiemelte, az ideiglenes iparűzési adó kapcsán vannak elmaradások, ennek kiküszöbölésére lépéseket terveznek.



Mint az a kimutatásból kiderült, a városban több helyütt épült és épülő társasházak a kommunális adó növekedését hozzák magukkal. A telekadó kapcsán Borsodi Tamás elmondta, csökkent az adózók száma, ami azért örvendetes, mert ezzel együtt emelkedett az új lakást építők száma.



– Az idegenforgalmi adóban pedig úgy tűnik, teljesül az előirányzat – emelte ki Kapuvár jegyzője. A talajterhelési hozzájárulás növekedését egy többéves elmaradás behajtása eredményezte.



Ugyanakkor rendeletet is módosított a plénum: kérelem nélkül biztosítják a 70 éven felüli kapuváriaknak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alóli mentességet. A harmadik negyedév végén a gépjárműadót fizetők száma hatvanhárommal, a gépjárműveké közel kétszázzal emelkedett Kapuváron.