Rakodógéppel utazott a borjúnevelő Tárnokrétin - fotók

Fejlődik és folyamatosan gyarapodik a tárnokréti tájház. A gyűjtemény ugyan tavaly az önkormányzat tulajdonába került, de Nagy Ferenc „intézményvezető" ma is a sajátjaként gondozza és bővíti az állományt. A napokban egy melléképület került az udvarára, nem akármilyen körülmények között: rábcakapi gazdafiúk segítettek Nagy Ferencnek.



A tájházban azok a tárgyak kerültek önkormányzati tulajdonba, melyeket a Nagy család az évtizedek alatt összegyűjtött. A helyiek által felajánlottak megcímkézve, az adományozó nevével ellátva láthatók továbbra is a polcokon. Az anyag folyamatosan bővül. Nagy Ferenc arra törekszik, hogy a falusiak múltjának minél több emléke legyen része a bemutatónak. Több melléképület is dísze már az udvarnak. A góré és a pajta mellé a napokban egy borjúnevelő került.– A Polgár család gazdasági udvarában állt a fából készült épület. Borjúnevelőként hasznosították, kis karámot kerítettek le körülötte, amiben szaladgálhattak az állatok – mutatta be újabb szerzeményét Nagy Ferenc. – Nagyon örülök neki, hogy hozzánk került, hiszen jellegzetes gazdasági épületről van szó. Tárnokrétiben az állattartás mindig fontos volt és értettek is hozzá a helyiek. Az eredeti funkciót nyilván nem tudjuk visszaállítani, ezért újat találtunk ki neki. Padokat, asztalokat helyezünk el benne, hogy a tájház vendégeit ott fogadhassuk, vendégül láthassuk. Esetleg a felénk túrázók a felszereléseiket ott helyezhetnék el megőrzésre.