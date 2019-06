Németh család Szilban - Talpra állni az intézet után: jobb életet akarnak a gyerekeiknek, mint amilyen nekik jutott

A gyerekeket szeretettel veszi körül édesanyjuk

Innen szép felállni – az előzmények ismeretében akár ez is lehetne a Németh házaspár jelmondata. Nagykorúságukig állami gondozottként nevelkedett a négy éve Szilban élő Németh Árpád és felesége, Némethné Kerényi Eszter. Annak ellenére, hogy nem volt előttük példás szülői minta, erejükhöz mérten igyekeznek mindent megadni három gyermeküknek.– Noel kettő-, Ferdi három-, Brigi nyolcéves lesz nemsoká – mutatja sorban csemetéit a fiatal anyuka. Neki és Árpádnak is nehéz gyerekkoruk volt.– Más gyerekkort szánunk a gyerekeinknek, mint amilyen a miénk volt – vette át a szót Árpád, majd kitért az „intézetis" éveikre. Árpád kilenc, míg Eszter hat évet töltött állami gondozottként. Bár szomszédok voltak, ott ismerkedtek meg igazán. Eszternek biztonságot adott Árpád jelenléte. Tizenegy éve vannak együtt. – Aki nem áll ki magáért, nem védi meg magát, az ott elveszett. Még így is jobb volt az intézetben, mint otthon. Belőlem embert csinált – hangsúlyozta Árpád, és hozzátette: az a ritka, ha valaki utána talpra áll. – Az életkezdési támogatással sokan a függőségek, a lecsúszás lejtőjén indulnak el.Az intézetből kikerülve akár el is herdálhatták volna a kapott pénzt, de ők vásároltak egy régi házat és haladnak céljaik felé.– Saját házban élünk, ami felbecsülhetetlen számunkra – beszélt az életkezdési támogatás révén vásárolt közös otthonukról Eszter. Szeretnék felújítani, s a Jóakarat hídján keresztül kapott 200 ezer forint támogatással egy lépéssel közelebb kerültek ehhez. – Köszönjük az alapítványnak és minden adományozónak. Önerőből nehézkes lenne az felújítás. A férjem egy győri cégnél dolgozik. Állandó délelőttös, én még itthon vagyok a gyerekkel. A havi bevétel elmegy a mindennapi megélhetésre, rezsire. A váratlan kiadásokra, házra most nem telik. Jelenleg Árpival és a két kisebb fiúval egy szobán osztozunk. Brigi a nappaliban kapott helyet esténként. A nagyszobát szeretnénk leválasztani, hogy a gyerekeknek legyen külön szférája. Brigi már iskolás, egy kis íróasztalt is terveztünk neki a pénzből.Ha lassanként is, de haladnak a felújítással. Kívül már jobb állapotú a ház, nyílászárót is cseréltek, de a terveik között a rossz állapotú tető cseréje és a ház bővítése szerepel.– A testvéremen kívül nincs más, aki néha besegítsen, de a végtelenségig rá sem támaszkodhatunk – mondta Eszter, akinek a szülei már nem élnek. Árpád apját nem ismeri, anyjára meg sosem számíthatott igazán. – Ahogy az otthonban, úgy az életben is csak mi vagyunk egymásnak. A legfontosabb, hogy szeretetteljes életet biztosítsunk a gyerekeinknek.