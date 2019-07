Négy beruházás negyvenmillió forintos önrésszel

A településen járva beruházások sorába „botlunk" Veszkényben. – Régóta tervezett fejlesztések ezek, melyek most értek a megvalósítás szakaszába – kezdte Németh Árpád polgármester, majd visszautalt tisztsége betöltésének kezdetére. – A képviselő-testülettel készítettünk egy több tucat pontból álló listát az elvégzendő feladatokról, ezek majd mindegyike teljesült. Egy olyan beruházás marad hátra, amit bár idén elkezdünk, valószínű áthúzódik a következő évre – mondta, majd a jelenleg futó kivitelezéseket kezdte taglalni: – Minden évben volt járdafelújítás. Legutóbb a Szabadság utca közel négyszáz méteres szakaszának álltunk neki. Igencsak időszerű volt a térköves felújítás, az utcában élők is pozitívan fogadták. Egyikük megjegyezte, hogy negyvenhárom éve lakik a Szabadság utcában, és azóta ez az első járdafelújítás. Emellett egy kis hidat is rendbe tettünk. A teljes összköltség 5,6 millió, amire felerészben a Magyar Államkincstár biztosította a keretet.