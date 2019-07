Napóleon seregei a Rábaközben

Történelmet szerető ifjú pár, Aszt Ágnes és Bencsics József 2007 nyarán a vitnyédi Vörösképnél

Idegen hadak járták a Rábaközt 1809-ben. A XVIII–XIX. század fordulóján zajló napóleoni háborúk egy jó ideig nem érintették az akkori Magyarország területét. Magyar származású katonák persze küzdöttek a Habsburg Birodalom ármádiájában, de az ország 1809-ig inkább a háborús fellendülés áldásait érezte. A kétszáztíz évvel ezelőtti eseményekről Nagy-L. István, a pápai múzeum igazgatója tartott előadást a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának rendezvényén.A helytörténészek több rábaközi emléket is megosztottak a kutatóval. Egy korabeli jelentés szerint „Csornán június 7-én szállott bé 50 lovas francia reggel 7 órakor, 9 órakor 350, estve felé pedig 1800 francia telepedett meg a gyöpön. Másnap Szilsárkányon átmasírozván, Csanakban, Egyeden, Árpáson, Sobron és Szanyban bekvártélyozták magukat. Csornán való létekkor elegendő szénát, zabot, kenyeret, húst, bort a lakosságnak kölletett adni, a prépostságnál lévén 19 tiszt ebéden, minden ezüst kanalát elvitték, úgyszinte 1500 foréntyát és 4 szép pejlovát. Salamon nevezetű zsidónak 10 akó pálinkáját megitták, a boltjábul mindenféle matériát, vásznat, gyolcsot, bőröket, cukrot, kávét, dohányt, pipákat és pipaszárakat erőszakosan kihordották és magoknak elfoglalták." Néhány nappal később Rétinél az egyik francia lovas osztag megkísérelte átúsztatni a Rábcát, de közben hét emberük a vízbe fulladt.– A döri helytörténeti kiállításban egykor szerepelt egy „francia kereszt", melyet a hagyomány szerint a községbe beszállásolt francia katonák fa­rigcsáltak. Tárnokrétiben őriztek egy francia szablyát, melyet egy magyar származású francia tiszt hagyott a győri csata után nemes Kelemen István házánál. A legismertebb, és máig fennmaradt emlék a vitnyédi Vörösképnek nevezett öreg tölgyfa, mely a községtől nyugatra, a 85-ös számú főút mentén található. A történet szerint a falu menyecskéin esett sérelmet a falu férfijai úgy torolták meg, hogy az erdő szélén lesben álltak, és lelőtték az egység parancsnokát. A katonák a tisztet egy fiatal tölgyfa alá eltemették. A fára szögezték a csapat vörös zászlaját, és erre egy feszületet akasztottak. A falu népe tiszteletben tartotta ezt a helyet. Amikor a zászló lerongyolódott a fáról, a vitnyédiek deszkából keretet készítettek és abba helyezték el a feszületet. A deszkalapot pedig vörösre festették, s azóta is gondját viselik – tudtuk meg Szalay Balázs helytörténet-kutatótól.A hadjáratnak más emlékei is maradtak. A Zala megyében élő, de csornai származású Kulbencz Ferenc úgy tudja, hogy családja a mai Koblenz német városból származó francia tiszttől származik, aki 1809-ben maradt itt.Nagy-L. István a válaszában kifejtette, hogy kritikával kell kezelni a forrásokat. A hagyomány ugyan megőrizte egy Beled közeli diófáról, hogy alatta pihent Napóleon, de a francia császár nem járt a Rábaközben. A történész szerint a megszállókra nem volt jellemző az erőszakoskodás, és könyvtárakat, levéltárakat sem fosztogattak. A franciák a rekvirálásról rendszerint nyugtát adtak, mert a Habsburg Birodalomra kivetett hadisarcból ezt le lehetett vonni.