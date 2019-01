Műanyagot égető szomszéd keseríti meg Babóton a Széchenyi utcaiak életét

A sűrű, szúrós szagú és az egészségre is káros füst rendszeresen ellepi a babóti Széchenyi utcát és környékét. A képet olvasónk készítette.

Hiába a felszólítás, figyelmeztetés és büntetés, egy család megkeseríti a babóti Széchenyi utca környékén élők mindennapjait. Hetente többször műanyaghulladékot égetnek, a füst órákon át gomolyog ilyenkor a faluban. Molnár János polgármester a Kisalföldnek azt mondta, próbálnak megoldást keresni a problémára, de mivel a família tagjaival nem lehet szót érteni, nagyon nehéz dolguk van.Helybeli olvasónk hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a kialakult helyzetre. A felvetett probléma nyilván nem egyedi és nem csak Babótra jellemző, ezért is foglalkozunk vele.– Azzal kezdem, hogy nem tősgyökeres babótiakról van szó. Néhány évvel ezelőtt költöztek a faluba egy lerobbant, szerintem egyébként életveszélyes házba. Előbb bérelték, nemrégen pedig információim szerint megvásárolták az épületet – tájékoztatott az állapotokról a polgármester. – Teljes mértékben megértem a szomszédokat, a környéken lakókat. Felháborító, amit művelnek, nem törődve a közösséggel, melynek tagjai lettek azzal, hogy idekerültek.És hogy mi is tapasztalható a Széchenyi utcában és környezetében, arról a Kisalföldet megkereső olvasó számolt be. Eszerint éjjel-nappal, a legváratlanabb időpontokban állnak neki a hungarocell és egyéb műanyaghulladék égetésének. A lomisok által behordott hűtőket szétverik, a káros hűtőgázt a szabadba engedik. „A hasznosítható fémhulladékot kiszedik, majd amikor elegendő hulladék halmozódik fel, a szabadban elégetik. A kellemetlen szagú és egészségre veszélyes füst órákig ellepi a környező utcákat" – írja. Mint hozzáteszi, a hatóságokat sorra értesítették már, de előrelépés, érdemi intézkedés nem történt.– Valóban jártak már kint a helyszínen a tűzoltók, a rendőrök, a különböző hatóságok. Büntetést is kapott a család, de minden hiába, nem állnak le. Szót érteni nem tudunk velük, mert ha keressük őket, nem jönnek elő. Az önkormányzat megvásárolta volna az ingatlant, de sajnos a tulajdonos nem nekünk kínálta fel megvételre. Ha a miénk lenne az épület, nyilván tudnánk intézkedni, így azonban nem. Keressük azonban a megoldást és a lehetőséget, hogy megszüntessük ezt a tényleg áldatlan állapotot – tette hozzá Molnár János.Megkerestük a megyei kormányhivatalt is az ügyben, ahol a következő tájékoztatást kaptuk: az érintett ingatlannal kapcsolatban 2018-ban két bejelentés érkezett a hivatalhoz. Mindkét alkalommal bírságot szabtak ki.