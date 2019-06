Most vált emlékparkká a liget Markotabödögén

A megemlékezők gyalog vonultak át a falun a Honvéd ligetben felállított Trianoni emlékműhöz.

Tervező és alkotó, Böcskei György kőfaragó (balra) és Horváth Sándor polgármester.

Méltó megemlékezéssel avattak Trianoni emlékművet Markotabödögén az elmúlt hétvégén. A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, majd a templom falán lévő első és második világháborús emlékmű koszorúzásával folytatódott. A megemlékezők innen gyalog folytatták útjukat a Honvéd ligetben felállított Trianoni emlékműhöz.Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos beszédében felidézte a múlt történéseit.– Kilencvenkilenc évvel ezelőtt az első világháborúban győztes hatalmak által diktált békeszerződés aláírásával megpecsételték Magyarország és 13 millió Kárpát-medencei magyar sorsát, s ennek traumája a mai napig kihat – utalt a trianoni békeszerződésre. – Mi, akik közel 100 év távlatából emlékezünk hazánk történelmének egyik, ha nem a legnagyobb tragédiájára, elmondhatjuk, hogy nem feledkeztünk meg sem annak igazságtalanságáról, sem annak következményeiről – hangsúlyozta Gyopáros Alpár.Horváth Sándor polgármester történelmünk fordulópontját a megemlékezés és a gyász napjaként jellemezte.„Egy szétdarabolt országot hoztak létre Európa közepén. Magyarország a világon az egyetlen olyan ország, melyet a saját nemzete vesz körül – emelte ki a polgármester, majd folytatta: – Iskoláskoromban Trianonról nem sokat olvashattunk a történelemkönyvekben." S mint mondja, talán ennek okán is jó ideje érlelődött benne az emlékállítás gondolata, melyet képviselőtársai is támogattak.A polgármester terveinek, valamint Böcskei György kőfaragó elképzeléseinek találkozásából pedig egy egyedülálló alkotás született. – Az oszlopok a darabokra szakadt országunkat jelképezik. Az állókő a turulmadárral a magyarság kitartását, a tömböket összekötő nemzeti színű szalag pedig az összetartozásunkat szimbolizálja. Böcskei György javaslatára időtálló anyagból, bazaltból készült az alkotás. A liget ezzel visszakapta eredeti funkcióját. Eleink is emlékparknak szánták, negyvennégy, a világháborúban elesett hősi halottunknak állít emléket. A kőrisfák még tanúi a régi időknek, tragédiáknak – mondta a falu elöljárója. Idővel a fák száma ugyan megfogyatkozott, ezeket a későbbiekben pótolták.A rendezvény végén a markotabödögei képviselő-testület emléklappal ismerte el Horváth Sándor polgármester munkáját.