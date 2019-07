Mentőautóban sírt fel Mira - Az agyagosszergényi buszmegállóban kellett megállni, ott született meg a baba

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán olvasható: „Szombat este egy férfi kért segítséget várandós feleségéhez Győr-Moson-Sopron megyében. A kapuvári esetkocsink stabil állapotú kismamával indult el a kórház irányába, ám a szülés útközben megindult, ezért a 85-ös főúton, a mentőkocsiban segítették világra az újszülöttet. Az anyuka és a baba is jól vannak."

Hol született a kislány?



Ritka, de nem egyedülálló, ami a kapuvári családdal történt. Az esetet olvasva a Facebookon sokan gratuláltak a családnak és a mentőknek, egy kommentelő pedig feltette azt a kérdés, amit az édesanya is: „Mit írnak ilyenkor születési helynek?" Szintén kommentelő (Judit) válaszolta: „Azt a települést, amelynek a közigazgatási területén belül a méhlepény megszületik. Egy ismerősöm így járt."

A férfi Henye Attila, az édesapa; a várandós feleség Henye-Mende Bianka, a történet főszereplője pedig a kicsi Mira, aki nem bírta kivárni, míg a mentőautóval beérnek a soproni kórházba, Agyagosszergénynél felsírt, hogy később százszor is elmondassa majd a szüleivel, hogy ő bizony nem akárhogyan született meg…A történetet a leghitelesebben nyilvánvalóan az édesanya tudja elmondani: „Július harmincadikára vártuk harmadik kisbabánk világra jövetelét, de a kis Mira váratlanul másképp gondolta a dolgot – mosolyog az édesanya, a Kapuváron élő Bianka, amikor belekezd. – Azt még nem tudjuk, hogy Mira anyakönyvezésekor a születési hely rovatba mit fognak majd beírni, ám annak örülünk, hogy végül minden jóra fordult. Ugyanis amikor éreztem, hogy kisbabánk nem harmincadikán, hanem már 27-én világra akar jönni, a sógornőm felajánlotta, kocsival elvisz a soproni kórházba. A férjem, Attila azonban úgy látta helyesebbnek, ha mentőt hív hozzám."Jó döntés volt – szögezte le az édesanya, „mert így legalább egészségügyi szakszemélyzet felügyelete mellett hozhattam világra harmadik gyermekünket. A lassan ötéves Márk és a novemberben hároméves Sámuel is Sopronban született, s a mentő ezúttal is Sopron felé vette az irányt Kapuvárról. Agyagosszergény határában azonban jeleztem, megindult a szülés. Buszmegállóba húzódott a mentő, s negyedóra alatt világra is jött a kis Mira. A soproni kórházban már vártak, szakszerű és gondos ellátásban részesítettek bennünket. Mind a kapuvári mentősöknek, mind a soproni kórház munkatársainak köszönettel tartozunk áldozatos munkájukért. Két fiunkat pedig férjem a kapuvári nagyiék felügyeletére bízta, majd utánunk autózott. Öröm volt látni az arcán azt a boldogságot, amikor megtudta, két fiú után most lányunk született."A mentőszolgálatnál teljesítő szakemberek mindegyike ki van képezve egy ilyen helyzet levezénylésére. S bár azt gondolja az ember, hogy ilyen azért az ő életükben is jó, ha egyszer, esetleg kétszer adódik, ez nem így van, most kiderült. Az a mentős ugyanis, aki Mira születésénél segítséget nyújtott, öt hasonló helyzetet már átélt, s ha nemcsak a mentőben, hanem az otthon levezényelt szüléseket is számolja, már tíz esetet tud felsorolni a pályája során, amikor nem értek be/el sem indultak a vajúdó kismamával a kórházba.Ritka tehát, de nem egyedülálló, ami a kapuvári családdal történt. S amint megnézzük a Kisalföld archívumát, rájövünk mi is, hogy az elmúlt években születtek hasonló cikkek, voltak hasonló történetek:Pontosan tíz éve, 2009 tavaszán szintén a mentőautóban szülte meg negyedik kisgyermekét Bulcsút Szarka Lászlóné. Ez is emlékezetes eset volt, ugyanis a vajúdó kismamával már majdnem beértek a mosonmagyaróvári kórházba – a bejárattól alig tíz méterre kellett megállni, mert a kicsi Bulcsú nem várt tovább.Három évvel később, 2012 novemberében a győri Bernáth Máté alig 18 perc alatt jött a világra szülei lakásában: „Az első fiunk, Ákos nyolcórás vajúdás után született meg, Máté bezzeg: annyira rohamos volt a szülés, hogy utólag visszagondolva mindent ösztönösen cselekedtünk" – nyilatkozott akkor lapunknak az édesanya, Bernáthné Szántó Anita.A sornak még nincs vége: 2016 februárjában az édesapja karjaiban született meg Filip, a csapodi „villámbébi". Amire ugyanis az édesapa – Kuriata Attila – elérte a mentőket, az otthonában meg is született a kisfia.De vissza a jelenhez és Henye-Mende Biankához: „Soproni nagycsaládban nőttem fel, kilencen vagyunk testvérek, s én vagyok az első, akinél már három gyermek született. Attila kapuvári, s amikor férjhez mentem, akkor kerültem el Sopronból. Mondhatni félúton, a fertődi Veluxban találkoztunk először, mindketten ott dolgoztunk, s mára háromgyermekesekké váltunk. Férjemmel mindig is nagycsaládot szerettünk volna, én öt gyermeket képzeltem el. Tartok tőle, hogy Attila ezek után beéri hárommal" – simogatta meg Mira arcocskáját Bianka.