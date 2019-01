Megújult a szanyi Móricz-erdő fakeresztje

Henczel Szabolcs plébános szentelte fel a megújult keresztet. Fotó: Tóth Imre

A győri püspökség egyik erdészeti központja Szanyban volt a XIX. században és a XX. század elején is.A szakszerű munka nyomai ma is láthatóak a falu határában. Például az úgynevezett Móricz-erdőben, amit egykor csemetekertként hasznosítottak. Az ötvenhektáros terület jórészt őshonos fafajok otthona.Az erdőben egy öreg, megkopott fakereszt állt, amin meglátszott már az idő nyoma. A helyiek összefogással, társadalmi munkával felújították, a faanyagot kicserélték.A közelmúltban a község plébánosa, Henczel Szabolcs szentelte fel az új korpuszt. A Kisalföldnek Németh Gergely polgármester beszélt az erdő történetéről. Mint a helyi Dózsa Vadásztársaság elnöke maga is gyakran megfordul arrafelé, hiszen vadászterületük.– A Móricz-erdő nevének eredete a mai napig nem tisztázott. Vélhetően egy ott dolgozó erdészről kaphatta a nevét a terület. A falubeliek aztán megőrizték ezt az elnevezést. Az meg, hogy a katolikus, vallásukat példaszerűen gyakorló szanyiak keresztet állítottak oda, egyáltalán nem meglepő, sokkal inkább természetes. Az is példaszerű, ahogy most felújították.Az erdőben a püspöki időkben csemetenevelés folyt. Innen látták el a birtok többi részét is facsemetékkel. A gazdálkodás mellett kísérleteket is folytattak és komoly kutatómunkát is végeztek.– Országosan is elismert szakemberek dolgoztak itt. Például Reman József püspöki erdőmester, aki tudását cikkekben is megosztotta kollé-gáival. Ő volt a Rábaköz első vadászati tudósítója. Rendszeresen beszámolt az eredményekről, vadászatokról, a vadgazdálkodásról a korabeli szaklapokban. A másik, szintén nagy tudású erdészeti tekintély Tóth Jenő. Az emlékére állított kopjafa ma is áll és éppen itt, a Móricz-erdőben.Németh Gergely hozzátette: a csemetekertnek a nyomai még ma is megvannak. Elsősorban tölgyfa és cser található benne, de számos fenyő is megmaradt.Ma a terület állami tulajdonban van, a kisalföldi erdőgazdálkodás kezelésében. „Nagyon hangulatos terület, az ember szívesen sétál és nézelődik a fák között. Ilyenkor óhatatlanul eszünkbe jutnak mindazok, akik előttünk itt jártak, akár évszázadokkal korábban és munkájuk, erőfeszítéseik gyümölcsét mi is élvezhetjük" – jegyezte meg a polgármester-vadászelnök.